6.2 milyon kişi okuma-yazma bilmiyor
Almanya’da Eğitim Bakanlığı’nın teşvik ettiği araştırma sonuçlarına göre 6.2 milyon insan okuma ve yazmada zorlanıyor. Bunların yarıdan fazlasının ana dili Almanca. Almanca okuma yazmada zorlananların yüzde 47.4’ü göçmen kökenli ve ana dili Almanca değil.
ALMANCA okuma yazmada sorunu olan göçmen kökenlilerin 2.9 milyonu kendi ana dilinde okuyup yazabiliyor. 2011’de yapılan araştırmaya 7.5 milyon insan okuma yazma da zorlanıyordu. Buna göre okuma-yazmada zorlananların sayısı 1.3 milyon azaldı. Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek, gelişmeyi sevindirici olarak niteledi. Okuma yazmada sorun yaşayanların yüzde 63’ü bir işte çalışıyor. Okuduğunu anlayan ama yazmada zorlananların sayısı ise araştırmaya göre 10.6 milyon. 2011’de bu rakam 13.4 milyondu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle