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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf arşiv
01.05.2018 - 11:25, Son Güncelleme:

54 bin öğrenci İslam dersi alıyor

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54 bin öğrenci İslam dersi alıyor

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde İslam’la ilgili din dersi alan öğrencilerin sayısı iki sene öncesine göre 12 bin artarak 54 bin oldu.

Almanya’da Medya Entegrasyon Hizmetleri (Mediendienst Integration) isimli kuruluşun Pazartesi günü yayınladığı raporda, Almanya’da 2017-2018 okul döneminde İslam’la ilgili din dersi alan öğrencilerin sayısının 54 bin olduğu açıklandı. Rapor bu rakamın 2015-2016 yılında 42 bin civarında olduğunu aktardı.

Medya Entegrasyon Hizmetleri Almanya’nın 16 eyaletinden elde ettiği verilere dayanarak hazırladığı rapora göre, ülke çapında 54 bin civarında öğrenci 880 kadar okulda İslam ile ilgili din dersi alıyor. Bu rakama ek olarak yaklaşık 800 öğrenci de Alevilik ile ilgili din dersi alıyor.
Rapora göre Almanya’da dokuz eyalette okullarda genel İslam din dersi verilirken iki eyalette öğrenciler mensup oldukları mezhebe göre din dersi alabiliyor. Ülkenin beş eyaletinde ise İslam’la ilgili hiçbir ders verilmiyor. İslam’la ilgili derslerin en fazla verildiği eyaletler Bavyera ile Kuzey Ren-Vestfalya. İslam ile ilgili din derslerinin bulunduğu eyaletlerde bu derslerin kimler tarafından verildiği ve derslerde nelerin okutulacağı gibi konular eyaletten eyalete farklılaşıyor.

MÜFREDAT EYALETLERE GÖRE FARKLI
Kuzey Ren-Vestfalya’da yarısı eyalet Kültür Bakanlığı tarafından atanan temsilcilerle diğer yarısı Müslüman dernekleri temsilcilerinden oluşan kurul, okullarda okutulacak din derslerinin içeriğini ve bu dersleri kimin vereceğine karar veriyor. Baden-Württemberg eyaletinde ise Müslüman derneklerinin de temsil edildiği kurul, okul aile birlikleri tarafından yürütülen projelere eşlik ediyor.
Hessen ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde resmi kurumlar ile aralarında Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’nin (DİTİB) de dahil olduğu İslam dernekleri birlikte derslerde nelerin öğretileceğine karar veriyor. Bavyera ile Schleswig-Holstein eyaletlerinde ise İslam diniyle ilgili teolojik bilgilerin verildiği dersler resmi kurumların sorumluluğunda yer alıyor ve Müslüman dernekleri bu sürece dahil edilmiyor.
Berlin’de ise İslam’la ilgili din dersi aslında bir ders olarak okullarda okutulmuyor. Berlin’deki camilerin bağlı olduğu İslam Federasyonu sorumluluğunda olan din dersleri okuldaki derslere ek olarak görülüyor ve bu derslere katılım gönüllülük esasına dayanıyor. Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletlerinde ise pilot projeler uygulanıyor.

MEZHEBE GÖRE DİN DERSİ
Hamburg ve Bremen’de öğrencilerin bağlı olduğu mezhebe göre din dersi veriliyor. Hamburg’da bu dersler Protestan Kilisesi tarafından organize edilirken Bremen’de bu görevi eyalet yönetimi üstleniyor. Almanya’nın doğusunda yer alan Saksonya, Saksonya-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern ve Brandenburg eyaletlerinde ise ne İslam’la ilgili genel din dersleri ne de mezheplere göre dersler veriliyor.

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