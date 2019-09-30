52 yaşındaki editör, kız kardeşi ve eniştesine baltayla saldırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri52 yaşındaki editör, kız kardeşi ve eniştesine baltayla saldırdı
GeriAvrupa 52 yaşındaki editör, kız kardeşi ve eniştesine baltayla saldırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / FOTOĞRAF: BILD
30.09.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

52 yaşındaki editör, kız kardeşi ve eniştesine baltayla saldırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
52 yaşındaki editör, kız kardeşi ve eniştesine baltayla saldırdı

Berlin’in doğu semtlerinden Biesdorf’daki anne-babasını hafta sonu ziyarete giden 48 yaşındaki fizyoterapist ve eşi, 52 yaşındaki editörlük yapan ağabeyi Michael Sch tarafından baltayla saldırıya uğradı. Çiftin durumu ağırken, ağabeyin bugün hakim karışına çıkması bekleniyor.

BILD gazetesinin haberine göre, Lichtenberg Hastanesi’ne kaldırılan çiftin durumu ağır. Vücudunda açık yaralar olan çift burada acil ameliyata alındı. İkilinin hayati tehlikesi sürerken saldırıyla ilgili cinayet masası ekipleri soruşturma başlattı. Saldırganın ise bugün tutuklanma isteğiyle nöbetçi hakime çıkarılması bekleniyor.

EDİTÖRMÜŞ!
Komşuların verdiği bilgiye göre saldırganın 20 yıldır Baden Württemberg sınırları içinde kalan Baden Baden kentinde editör olarak çalıştığı öğrenildi. Yaralanan 48 yaşındaki kadının da Münih kentinde fizyoterapist olarak çalıştığı ve eşiyle birlikte hafta sonu anne ile babasını ziyarete geldiği anlaşıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Avusturya’da koalisyon görüşmeleri sert geçecek
Philippe, İslam karşıtı sözleri kınadı: Mide bulandırıcı
İtalya’ya sınır koruma teklifi
Kazanılmış hakkı yeniden kazanmak