52 yaşındaki editör, kız kardeşi ve eniştesine baltayla saldırdı
Berlin’in doğu semtlerinden Biesdorf’daki anne-babasını hafta sonu ziyarete giden 48 yaşındaki fizyoterapist ve eşi, 52 yaşındaki editörlük yapan ağabeyi Michael Sch tarafından baltayla saldırıya uğradı. Çiftin durumu ağırken, ağabeyin bugün hakim karışına çıkması bekleniyor.
BILD gazetesinin haberine göre, Lichtenberg Hastanesi’ne kaldırılan çiftin durumu ağır. Vücudunda açık yaralar olan çift burada acil ameliyata alındı. İkilinin hayati tehlikesi sürerken saldırıyla ilgili cinayet masası ekipleri soruşturma başlattı. Saldırganın ise bugün tutuklanma isteğiyle nöbetçi hakime çıkarılması bekleniyor.
EDİTÖRMÜŞ!
Komşuların verdiği bilgiye göre saldırganın 20 yıldır Baden Württemberg sınırları içinde kalan Baden Baden kentinde editör olarak çalıştığı öğrenildi. Yaralanan 48 yaşındaki kadının da Münih kentinde fizyoterapist olarak çalıştığı ve eşiyle birlikte hafta sonu anne ile babasını ziyarete geldiği anlaşıldı.
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