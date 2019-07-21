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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: dpa
21.07.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

500 aşırı sağcı, 8 bin kişinin sokağa çıktığını görünce vazgeçti

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500 aşırı sağcı, 8 bin kişinin sokağa çıktığını görünce vazgeçti

Almanya’nın Kassel şehrinde aşırı sağcıların eylem düzenleyeceği haberi üzerine yaklaşık 8 bin kişi karşı protesto için sokağa çıktı. Aşırı sağcılar eylemden vazgeçti. Adalet Bakanı Christine Lambrecht, nefreti körükleyen insanların gösteri yapacak olmasını ‘çirkin’ ve ‘ikiyüzlü’ olarak tanımladı.

MEDYANIN Vali Walter Lübcke cinayetini aşırı sağı radikal göstermek için kullandığını savunan Sağ Parti’nin (Die Rechte) Kassel’de cumartesi yaptığı eylem çağrısına kimse katılmadı.
Kentte aşırı sağcıların eylem düzenleyeceği haberi üzerine yaklaşık 8 bin kişi protesto için sokağa çıktı. Emniyet yetkilileri, Sağ Parti’nin eylemine 500 kişilik katılım beklendiğini ancak saat 12:00’de düzenlenmesi beklenen eyleme kimsenin katılmadığını açıkladı.

500 aşırı sağcı, 8 bin kişinin sokağa çıktığını görünce vazgeçti

ÇİRKİN VE İKİ YÜZLÜ
Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Sağ Parti’nin eylem düzenleme kararına tepki gösterdi. Vali Lübcke cinayetinin sadece birkaç hafta önce işlendiği bir ortamda Sağ Parti’nin eylem düzenlemesini eleştiren Lambrecht, “Nefreti körükleyen bu insanların Kassel sokaklarında yürüyüş düzenleyecek olması çirkin ve ikiyüzlü” ifadesini kullandı.
Almanya’da 2 Haziran’da öldürülen Vali Lübcke soruşturmasının şüphelisi Stephan E.’nin aşırı sağcı çevrelerle bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı. E. cinayeti işlediğini itiraf etmiş ancak tek başına hareket ettiği yönünde ifade vermişti.

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