50 yılı doldurup bırakacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri50 yılı doldurup bırakacak
GeriAvrupa 50 yılı doldurup bırakacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
30.05.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

50 yılı doldurup bırakacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
50 yılı doldurup bırakacak

Temmuz ayında 70 yaşına girecek olan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, politikayı bırakacağını açıkladı. 2021’de yapılacak Federal Meclis seçimlerinde milletvekili adayı olmayacağını belirten Seehofer, siyasetten kopma kararını geçen yıl aldığını söyledi.

ALMANYA İçişleri Bakanı Horst Seehofer (CSU), son yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde CDU’nun oy kaybetmesiyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Parti liderlerinin hesap vermesi gerektiğini belirten Seehofer, “En iyi aday olup olmadığınıza bakmaksızın seçim günlerinde hesap vermek zorundasınız. Ancak acelecilik durumu düzeltmez” uyarısında bulundu. Başbakan Angela Merkel ile CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer’in birbiriyle çok iyi anlaştıklarını ifade eden Seehofer, Karrenbauer’in başbakanlık için sırasını beklemesinin sorun yaratmayacağını kaydetti.

HORST SEEHOFER KİMDİR?
Ingolstadt kentinde 4 Temmuz 1949 yılında dünyaya gelen Horst Seehofer, iki kez evlendi. İlk evliliğini 1974’te yaptı. 1982 yılında eşinden ayrıldı. 1985’te ikinci kez nikâh masasına oturan Seehofer’in bu evliliğinden üç çocuğu var. 2007’de evlilik dışı ilişkiden bir kızı dünyaya geldi. Geçen yıl kurulan hükümette Federal İçişleri Bakanı olan Horst Seehofer, 1971’de CSU’ya üye olan Seehofer, genç yaşta federal düzeyde politikada aktif oldu. 1980’den 2008’e kadar Federal Meclis milletvekilliği yaptı. 2008’de Bavyera Eyalet Başbakanı oldu. Geçen yıl da bu görevini bıraktı. CSU genel başkanlığı koltuğuna 2008 yılında oturan Seehofer, 2019’da bu görevini bıraktı. Seehofer, Helmut Kohl hükümetinde Federal Sağlık Bakanı, Gerhard Schröder ve Angela Merkel hükümetlerinde Federal Tarım Bakanı olarak kabinede yer aldı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
50 yılı doldurup bırakacak
Bremen’de 12 Türkiye kökenli meclise girdi
Yüzlerinden düşen bin parçaydı
Almanya vatandaşlığına geçişte Türkler yine ilk sırada