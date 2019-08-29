50 metre sürükledi
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde trenin 50 metre sürüklediği otomobil hurdaya döndü. Otomobilde bulunan iki kişi ağır yaralandı.
KAZA, Maerkische Beldesi’ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Hızla gelen banliyö trenini fark etmeyen sürücü, hemzemin geçidi kullanmak istedi. Rayların üzerine geçtiği sırada ise tren otomobile çarparak 50 metre sürükledi. Kaza yerine gelen itfaiye görevlileri uzun süren çalışmadan sonra hurdaya dönen otomobilden iki kişiyi ağır yaralı çıkardı. Karı-koca olduğu öğrenilen yaralılar helikopterle hastaneye kaldırıldı. Çiftin tedavisi sürerken, makiniste ise psikolojik destek verildiği belirtildi. Kaza nedeniyle tren yolu ve hemzemin geçit uzun süre kapalı kaldı.
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