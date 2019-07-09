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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
09.07.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

5 yıl sürdü, 1 yıl önce bitti: Bir arpa boyu yol alınamadı

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5 yıl sürdü, 1 yıl önce bitti: Bir arpa boyu yol alınamadı

Almanya gibi bir ülkede 15 banka soygunu, iki bombalı saldırı, 8’i Türk, 1’i polis 10 kişiyi öldüren ve 14 yıl boyunca arandığı halde elebaşıları elini kolunu sallayarak gezebilen neonazi terör örgütü NSU davası, 5 yıl sürdükten sonra geçen yıl bitti. Tanıkların şüpheli şekilde hayatını kaybettiği yargılama sonunda gerekçeli karar yazılamadığı için kesin hüküm de verilemedi. Ne karanlıklar aydınlandı, ne sorular cevaplandı, ne de bir arpa boyu yol alınabildi.

GÜVENLİK birimlerinin gözünden hiçbir şeyin ‘kaçmadığı’, Avrupa’nın en güçlü ülkesi Almanya’da, neonazi terör örgütü NSU 14 yıl boyunca gizli kalabildi. Polis ve istihbarat tarafından ‘aranan’ elebaşları elini kolunu sallaya sallaya Almanya’yı dolaşarak, 8’i Türk, 1’i Alman polis memuru olmak üzere en az 10 kişiyi öldürdü. 15 banka soygunu gerçekleştirdi. Onlarca kişinin yaralandığı iki bombalı terör saldırısı düzenledi. Başarısız bir banka soygununda yakayı ele vereceğini anlayan örgütün elebaşları Uwe Mundlos ile Uwe Böhnhardt, kıstırıldıkları karavanda intihar etti. Üçüncü elebaşı Beate Zschaepe, birlikte yaşadıkları evi havaya uçurduktan sonra 5 gün saklandı ve kanıtları yok ettikten sonra polise teslim oldu.

5 yıl sürdü, 1 yıl önce bitti: Bir arpa boyu yol alınamadı
10 CİNAYETTEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Münih’te Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde ‘Yüzyılın Davası’ olarak anılan ve büyük bir gürültüyle başlayan davada elebaşı Beate Zschaepe ve 4 sanık yargılandı. Dava sürerken ifade vermesi beklenen kişilerin şüpheli ölümleri dikkatleri yeniden Alman güvenlik birimlerine yöneltti. 11 Temmuz 2018’de mahkeme sona erdi. Baş sanık Beate Zschaepe 10 cinayetten ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum oldu. Mahkeme, Federal Savcılığın Zschaepe hakkında ömür boyu güvenlik hapsinde tutulması talebine uymadı ve diğer 4 sanık hakkında da beklenilenin çok altında ceza verdi. Terör örgütüne 9 cinayette kullanılan Ceska 83 tipi silahı tedarik eden Ralf Wohlleben cinayete yardımdan 10 yıl, Holger G. ve Carsten S. üçer yıl, Andre E. ise 2.5 yıl hapis cezalarıyla kurtuldu. Beate Zschaepe, memleketine yakın olması arzusuyla Münih Stadelheim cezaevinden Chemnitz cezaevine nakledildi.

5 yıl sürdü, 1 yıl önce bitti: Bir arpa boyu yol alınamadı
ALMANYA’DA SERBESTÇE DOLAŞIYORLAR
Zschaepe dışında tüm sanıklar serbest bırakıldı. Sanıkların hepsi karara itiraz etti. Carsten S., itiraz dilekçesini geri çekerek, cezasını yatmak üzere hapse girdi. Diğer üç sanık ise Almanya’da serbest dolaşıyor.
Mahkeme biteli bir yıl oldu. Ama Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi gerekçeli kararını henüz tamamlamadı. Dava çok uzun sürdüğü için mahkemenin yazılı gerekçeyi hazırlamasına iki yıl zaman tanındı. Bunun bir yılı geçti. Yazılı gerekçenin en geç bir yıl içinde çıkması bekleniyor. Karara itiraz edenler yazılı gerekçenin çıkmasından sonra en geç bir ay içinde yazılı temyiz dilekçelerini Federal Mahkemeye sunmak zorunda. Federal Mahkeme kararda biçimsel ve içerik olarak yargı hatası olup olmadığını inceleyecek. İtirazların reddedilmesi durumunda karar kesin hüküm kazanacak.
5 yıl sürdü, 1 yıl önce bitti: Bir arpa boyu yol alınamadı
VALİNİN KATİLİ DE NSU İLE BAĞLANTILI
Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi 5 yıl süren davada NSU hakkındaki sorulara cevap bulamadı. Ancak NSU dosyası da kapanmadı. Federal Savcılık, NSU hakkında halen soruşturmayı sürdürüyor. Terör örgütüne yardım ve suç ortaklığı şüphesiyle 9 kişi hakkında soruşturma devam ediyor.
Kassel Valisi Walter Lübcke’nin NSU çevresini tanıyan neonazi Stephan Ernst tarafından öldürülmesi, Almanya çapında bir NSU ağı şüphesini tekrar güçlendirdi. NSU’nun cinayet ve saldırı yapmayı planladığı 10 bin kişilik listede Kassel Valisi’nin de adının bulunuyor olması, NSU’nun üç kişiden ibaret olmadığı ve bu terör ağının ortaya çıkarılamadığını gösteriyor.

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