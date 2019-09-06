5 yaşındaki Olivia, otostopla dünya turuna İstanbul’dan başladı
İsviçreli Matthıasi ve Bella Heim çifti ile 5 yaşındaki kızları Olivia, 15 ülkeyi gezmek üzere çıktıkları otostopla dünya turunu uçakla gittikleri İstanbul’dan başlattı.
İSVİÇRE’den yola çıkan ve ilk durak olarak Türkiye’yi belirleyen Matthıasi ve Bella Heim çifti, 5 yaşlarındaki kızları Oliva ile otostop yaparak 15 ülke gezmeyi planlıyor.
6 yıl önce evlenen Hong Konglu Bella ve İsviçreli Matthıasi Heim, fotoğrafçılık ve yazılım mühendisliği mesleklerini bırakarak ülke ülke gezmeye başladı.
KEBAP VE DÜRÜMÜ ÇOK SEVDİK
5 yaşındaki kızları Olivia’yı da yanlarına alan çift, uçakla İsviçre’den Türkiye’ye gitti. Bir süre İstanbul’da gezen çift, Beylikdüzü’ne kadar otostop çekti. Çift, 15 ülke gezerek İtalya’ya gitmeyi planlıyor.
Bugüne kadar 50 ülke gezen çift “Türk insanları çok hoş, arkadaş canlısı, güler yüzlü. Türk yemekleri çok güzel. Kebap ve dürümü çok sevdik. İstanbul’dan sonra Yunanistan ve Bulgaristan’a gideceğiz” dedi.
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