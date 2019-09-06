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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
06.09.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

5 yaşındaki Olivia, otostopla dünya turuna İstanbul’dan başladı

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5 yaşındaki Olivia, otostopla dünya turuna İstanbul’dan başladı

İsviçreli Matthıasi ve Bella Heim çifti ile 5 yaşındaki kızları Olivia, 15 ülkeyi gezmek üzere çıktıkları otostopla dünya turunu uçakla gittikleri İstanbul’dan başlattı.

İSVİÇRE’den yola çıkan ve ilk durak olarak Türkiye’yi belirleyen Matthıasi ve Bella Heim çifti, 5 yaşlarındaki kızları Oliva ile otostop yaparak 15 ülke gezmeyi planlıyor. 

6 yıl önce evlenen Hong Konglu Bella ve İsviçreli Matthıasi Heim, fotoğrafçılık ve yazılım mühendisliği mesleklerini bırakarak ülke ülke gezmeye başladı.

5 yaşındaki Olivia, otostopla dünya turuna İstanbul’dan başladı

KEBAP VE DÜRÜMÜ ÇOK SEVDİK
5 yaşındaki kızları Olivia’yı da yanlarına alan çift, uçakla İsviçre’den Türkiye’ye gitti. Bir süre İstanbul’da gezen çift, Beylikdüzü’ne kadar otostop çekti. Çift, 15 ülke gezerek İtalya’ya gitmeyi planlıyor.
Bugüne kadar 50 ülke gezen çift “Türk insanları çok hoş, arkadaş canlısı, güler yüzlü. Türk yemekleri çok güzel. Kebap ve dürümü çok sevdik. İstanbul’dan sonra Yunanistan ve Bulgaristan’a gideceğiz” dedi.

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