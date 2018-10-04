5 yaşındaki kızlarını havaalanında unutup eve gittiler
Tatilden dönen çift, Almanya’nın Stuttgart Havaalanı’nda 5 yaşındaki kızlarını unutarak evlerine gitti. Havaalanında amaçsız dolaşın küçük kızı karakola götüren polis saatler sonra anne ve babaya ulaşabildi.
ALMANYA’nın Stuttgart Havaalanı’nda önceki gün amaçsızca dolaşın beş yaşındaki küçük kız, yolcuların dikkatini çekti ve polise haber verildi. Uzun süre küçük kızın anne ve babasını arand ancak anne ve baba bulunamadı. Küçük kız polis karakoluna götürüldü. Saatler sonra karakola gelen anne ve baba kızlarını teslim aldı.
AYRI ARABALARA BİNDİK
Küçük kızın annesi kızlarının neden unutulduğuna “Tatilden döndük. Ayrı ayrı arabalara binip eve gittik. İkimiz de kızımızın diğeriyle gittiğini düşündük” sözleriyle açıklık getirdi. Tutulan tutanaklardan sonra kızlarını teslim alan anne ve baba evin yolunu tuttu. Polis kayıp çocuk olayının havaalanında çok sık rastlanılmadığını söyledi.
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