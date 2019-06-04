5 sterline almışlardı! 1 milyon sterline satılabilir
İskoçya’da 1964’te bir antikacının birkaç sterline aldığı satranç taşı, gelecek ay yapılacak müzayedede 1 milyon sterline (yaklaşık 1 milyon 131 bin Euro) alıcı bulabilir.
SOTHEBY’S Müzayede Evi’nden yapılan açıklamada, 900 yıllık Lewis satranç taşlarından olan parçanın temmuzda yapılacak açık artırmada 600 bin sterlin ila 1 milyon sterline satılmasının beklendiği kaydedildi. Büyükbabalarının 1964’te 5 sterline aldığı Orta Çağ’dan kalma satranç taşını çekmecelerinde bulan ailenin en az 1 milyon sterlin kazanması bekleniyor. Deniz aygırı dişinden yapılmış ve 8.8 santimetre uzunluğundaki satranç taşının kayıp olan 5 Lewis satranç taşından biri olduğu ortaya çıktı.
12 veya 13. yüzyılda Norveç’te yapıldığı tahmin edilen satranç taşları, Londra’daki British Museum’da ve Edinburgh’taki İskoçya Ulusal Müzesi’nde bulunuyor.
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