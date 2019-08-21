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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
21.08.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

5 silahın yerini göstermişti! 46’ya çıktı

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5 silahın yerini göstermişti! 46’ya çıktı

Almanya’da Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetinde aşırı sağcıların tehlikeli biçimde silahlandığını gösteren yeni gelişmeler ortaya çıktı. Cinayet zanlısı neonazi Stephan Ernst, çalıştığı iş yerinin bahçesine gömülü 5 silahın yerini göstermişti. İçişleri Bakanlığı, Ernst ve ona silah tedarik eden Elmar J. ile Markus H. soruşturmasında 46 silah ele geçirildiğini açıkladı.

BAKANLIĞIN verdiği bilgiye göre soruşturma kapsamında 21 yerde arama yapıldı. Hessen, Kuzey Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya ve Baden Württemberg eyaletlerinde yapılan bu aramalarda, aralarında Vali Lübcke cinayetinde kullanılan silah da olmak üzere toplam 46 silah ele geçirildi. Silahların başka suçlarda kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Bu silahlar arasında uzun namlulu olanlar da var. Bakanlık, silahların bulunduğu yerler hakkında ise soruşturmanın gizliliği açısından bilgi vermedi. Bakanlık bu açıklamaları, Sol Partili Martina Renner’in Federal Meclise verdiği soru önergesi üzerine yaptı.
Kassel Valisi Walter Lübcke 2 Haziran 2019 tarihinde evinin terasında çok yakından ateş edilerek öldürülmüştü. Cinayet zanlısı olarak tutuklanan aşırı sağcı Stephan Ernst, önce cinayeti itiraf etmiş, ardından bu itirafını geri çekmişti. Zanlıya silah tedarik eden Elmar J. ile Markus H. hakkında soruşturma sürüyor.

 

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