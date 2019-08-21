5 silahın yerini göstermişti! 46’ya çıktı
Almanya’da Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetinde aşırı sağcıların tehlikeli biçimde silahlandığını gösteren yeni gelişmeler ortaya çıktı. Cinayet zanlısı neonazi Stephan Ernst, çalıştığı iş yerinin bahçesine gömülü 5 silahın yerini göstermişti. İçişleri Bakanlığı, Ernst ve ona silah tedarik eden Elmar J. ile Markus H. soruşturmasında 46 silah ele geçirildiğini açıkladı.
BAKANLIĞIN verdiği bilgiye göre soruşturma kapsamında 21 yerde arama yapıldı. Hessen, Kuzey Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya ve Baden Württemberg eyaletlerinde yapılan bu aramalarda, aralarında Vali Lübcke cinayetinde kullanılan silah da olmak üzere toplam 46 silah ele geçirildi. Silahların başka suçlarda kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Bu silahlar arasında uzun namlulu olanlar da var. Bakanlık, silahların bulunduğu yerler hakkında ise soruşturmanın gizliliği açısından bilgi vermedi. Bakanlık bu açıklamaları, Sol Partili Martina Renner’in Federal Meclise verdiği soru önergesi üzerine yaptı.
Kassel Valisi Walter Lübcke 2 Haziran 2019 tarihinde evinin terasında çok yakından ateş edilerek öldürülmüştü. Cinayet zanlısı olarak tutuklanan aşırı sağcı Stephan Ernst, önce cinayeti itiraf etmiş, ardından bu itirafını geri çekmişti. Zanlıya silah tedarik eden Elmar J. ile Markus H. hakkında soruşturma sürüyor.
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