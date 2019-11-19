5 eyalette polis baskını... 200 milyon Euro...
Almanya bu sabah baskınlarla uyandı. Düsseldorf Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde yasa dışı yollarla yurtdışına para havale eden çeteye yönelik beş eyalette polis baskınları gerçekleşti.
BERLİN, Hamburg, Hessen, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ve Baden Württemberg eyaletlerinde yapılan baskınlarla 62 ev ve iş yerinde aramalar gerçekleştirildi. Arama yapılan yerler arasında kuyumcular, metal şirketi ve başka iş yerleri de bulunuyor.Polisin yanı sıra aralamalarda maliye görevlileri de yer aldı. Yaşları 23 ila 61 arasında değişen 27 çete üyesi, ‘Hawala Banking’ denilen yasa dışı havale yöntemiyle Türkiye’ye 200 milyon Euro kaçırmakla suçlanıyor. ‘Hawala Banking’ sistemi, banka denetleme sistemi kapsamı dışında işlediği için illegal olarak kabul ediliyor.
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