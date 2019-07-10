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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe / Fotoğraf: Getty Images
10.07.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

5 çocuk 18 yaşındaki kadına tecavüz etti, cezai ehliyet tartışması alevlendi

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5 çocuk 18 yaşındaki kadına tecavüz etti, cezai ehliyet tartışması alevlendi

Almanya’da 2’si 12 yaşında 3’ü 14 yaşında 5 çocuğun karıştığı tecavüz sonrası ‘Cezai ehliyet yaşı düşürülmeli mi?’ tartışması başladı.

ALMANYA’nın Mülheim kentinde 18 yaşındaki bir kadın toplu tecavüze uğradı. Cuma günü çalılıklarda bulunan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Bir polis sözcüsü, saldırının “çok fazla şiddet” içerdiğini ve uzun süre devam ettiğini söyledi. Şüphelilerden 2’si 12, 3’ü 14 yaşında. 5 çocuğun hepsi okuldan uzaklaştırıldı.

CEZAİ EHLİYET YAŞI 14
Toplu tecavüz sonrası ise ülkede “Cezai ehliyet yaşı düşürülmeli mi?” tartışması alevlendi. Almanya’da cezai ehliyet yaşı 14.
Emniyet Sendikası Başkanı Rainer Wendt, “Yıllardır Almanya’da cezai ehliyet yaşının düşürülmesini talep ediyoruz” dedi.
Alman Hakimler Birliği Başkanı Jens Gnisa ise “Gençler için daha fazla cezanın işlenen suçları azaltacağı anlamına gelmediğini” söyledi.

DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNDE YAŞ SINIRI NASIL
Çocuk Hakları Uluslararası Ağı’na (CRIN) göre, Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler cezai ehliyet yaşı şöyle:
İngiltere 10 (Kuzey İrlanda ve Galler’de de 10, İskoçya’da 12)
* Hollanda 12
* Belçika 12
* Fransa 13
* Almanya 14
* Polonya 15
* İsveç 15
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi 2017 yılında, 12 yaşın altındaki çocuklara ceza verilmesinin ‘gençlere ilişkin uluslararası hukuk standartlarına uymayacağını’ açıklamıştı.

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