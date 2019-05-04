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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
04.05.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

5 bin yıllık Troya, Almanların kaçırdığı, Rusların savaş ganimeti olarak ülkesine götürdüğü hazineleri bekliyor

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5 bin yıllık Troya, Almanların kaçırdığı, Rusların savaş ganimeti olarak ülkesine götürdüğü hazineleri bekliyor

Alman arkeolog Heinrich Schliemann’ın 1873 yılında Türkiye’den kaçırdığı 8 bin 831 Troya Hazinesi, İkinci Dünya Savaşı sonrası savaş ganimeti olarak Almanya’dan Rusya’ya götürüldü. Puşkin Müzesi’nde sergilenen eserlerin vatanına dönmesi bekleniyor.

DÜNYADAKİ en ünlü antik kentlerden biri olan, Çanakkale’nin Tevfikiye Köyü sınırları içerisinde yer alan Troya Antik Kenti, 5 bin yıllık geçmişiyle görenleri büyülüyor. Batı edebiyatının ilk büyük eseri kabul edilen Homerosun İlyada Destanına da konu olan şehir, UNESCO’nun 1998 yılında ’Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alındı. Filmlere, dizilere konu olan, tarihte defalarca yıkılıp yeniden kurulan Troya, yılda ortalama 600 bin ziyaretçiye ulaşıyor. 2013 yılında yapımına başlanan Troya Müzesi de bölgenin turizmi açısından önem taşıyor. Müze şimdi Alman arkeolog Heinrich Schliemann tarafından yurt dışına kaçırılan eserlerini bekliyor.

5 bin yıllık Troya, Almanların kaçırdığı, Rusların savaş ganimeti olarak ülkesine götürdüğü hazineleri bekliyor

35 BİN METREKARELİK MÜZE
Yaklaşık 2 bin eserin sergilendiği müze hakkında bilgi veren müdür Ali Atmaca, “35 bin metrekarelik peyzaj ve açık teşhir alanı ile 12 bin 750 metrekarelik kapalı mekan içinde çalışma ofisleri, eser depoları ve sosyal donatılar yer alıyor. Müzenin 3 bin 300 metrekaresi teşhire ayrıldı. Düzenlemeyi kronolojik olarak yaptık. Müzemizin zemin katında antik çağda adı Troas olan bu bölgeden açığa çıkarılan Troas Kentlerine ait eserleri sergiliyoruz, Birinci katta Troya’nın katmanlarını, ikinci katta antik dünyayı, üçüncü katta ise Troya kazı tarihini anlatıyoruz. Yaklaşık 2 bin eser müzemizde sergileniyor” dedi.

5 bin yıllık Troya, Almanların kaçırdığı, Rusların savaş ganimeti olarak ülkesine götürdüğü hazineleri bekliyor

10 YILDA 3 BİN 400 ESERİ GERİ GETİRDİK
Alman arkeolog Heinrich Schliemann tarafından 1873 yılında önce Yunanistan’a ardından Almanya’ya kaçırılan, günümüzde ise Rusya’daki Puşkin Müzesi’nde sergilenen Troya Hazinelerine de dikkat çeken Ali Atmaca, “Eserlerin dönmesi için yaptığımız talebimiz devam ediyor. Schliemann, Troya’da yaptığı kazılarda açığa çıkardığı 8 bin 831 adet eseri yurt dışına kaçırdı. Önce Yunanistan daha sonra Almanya’ya götürdü. Birçok ülke ile pazarlığa rağmen satamadı. Berlin Müzesi’ne hibe etti. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra eserler kayboldu."

5 bin yıllık Troya, Almanların kaçırdığı, Rusların savaş ganimeti olarak ülkesine götürdüğü hazineleri bekliyor

"Yıllar sonra Rusya’da ortaya çıktı. Savaş ganimeti olarak Rusyaya götürülmüşler. Bakanlığımız yurt dışına değişik yollarla kaçırılmış eserlerin iadesi için büyük diplomatik ve hukuk mücadelesi veriyor. 10 yılda 3 bin 400 eseri geri getirdik. Avrupa ya da başka ülkelerde bulunan eserlerimizi geri vermek istemeyenler, eserlerin iade edilmesi durumunda ‘Bu eserleri nerede sergileyeceksiniz’ gibi gerekçeler ileri sürüyorlardı. Artık böyle bir gerekçeleri de kalmadı. Dünyanın en önemli müzesi Troya kapılarını ziyaretçilerine açtı ve yeri belli” ifadelerini kullandı.

5 bin yıllık Troya, Almanların kaçırdığı, Rusların savaş ganimeti olarak ülkesine götürdüğü hazineleri bekliyor

7 AYDA 50 BİN ZİYARETÇİ
Troya Müzesi’nin ziyaretçilerden 7 ayda büyük ilgi gördüğünü belirten Atmaca, ziyaretçi rakamlarını şu sözlerle paylaştı: “Açıldığı 10 Ekim 2018 tarihinden yılsonuna kadar yaklaşık 25 bin kişi ziyaret etti. 2019 yılının ilk dört ayında ise yaklaşık 20 bin kişi müzemizi ziyaret etti. Troya Ören Yeri’ni daha çok Uzak Doğu, Asya Ülkeleri Çin ve Japonya’dan ziyaretçilerimiz gezerken buraya daha çok Avrupa kökenli vatandaşların geldiğini görüyoruz. Gelen ziyaretçiler henüz tur operatörleri ile değil daha çok kendi imkanlarıyla geliyor.”

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