5 bin yıllık Troya, Almanların kaçırdığı, Rusların savaş ganimeti olarak ülkesine götürdüğü hazineleri bekliyor

DÜNYADAKİ en ünlü antik kentlerden biri olan, Çanakkale’nin Tevfikiye Köyü sınırları içerisinde yer alan Troya Antik Kenti, 5 bin yıllık geçmişiyle görenleri büyülüyor. Batı edebiyatının ilk büyük eseri kabul edilen Homerosun İlyada Destanına da konu olan şehir, UNESCO’nun 1998 yılında ’Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alındı. Filmlere, dizilere konu olan, tarihte defalarca yıkılıp yeniden kurulan Troya, yılda ortalama 600 bin ziyaretçiye ulaşıyor. 2013 yılında yapımına başlanan Troya Müzesi de bölgenin turizmi açısından önem taşıyor. Müze şimdi Alman arkeolog Heinrich Schliemann tarafından yurt dışına kaçırılan eserlerini bekliyor.

35 BİN METREKARELİK MÜZE

Yaklaşık 2 bin eserin sergilendiği müze hakkında bilgi veren müdür Ali Atmaca, “35 bin metrekarelik peyzaj ve açık teşhir alanı ile 12 bin 750 metrekarelik kapalı mekan içinde çalışma ofisleri, eser depoları ve sosyal donatılar yer alıyor. Müzenin 3 bin 300 metrekaresi teşhire ayrıldı. Düzenlemeyi kronolojik olarak yaptık. Müzemizin zemin katında antik çağda adı Troas olan bu bölgeden açığa çıkarılan Troas Kentlerine ait eserleri sergiliyoruz, Birinci katta Troya’nın katmanlarını, ikinci katta antik dünyayı, üçüncü katta ise Troya kazı tarihini anlatıyoruz. Yaklaşık 2 bin eser müzemizde sergileniyor” dedi.

10 YILDA 3 BİN 400 ESERİ GERİ GETİRDİK

Alman arkeolog Heinrich Schliemann tarafından 1873 yılında önce Yunanistan’a ardından Almanya’ya kaçırılan, günümüzde ise Rusya’daki Puşkin Müzesi’nde sergilenen Troya Hazinelerine de dikkat çeken Ali Atmaca, “Eserlerin dönmesi için yaptığımız talebimiz devam ediyor. Schliemann, Troya’da yaptığı kazılarda açığa çıkardığı 8 bin 831 adet eseri yurt dışına kaçırdı. Önce Yunanistan daha sonra Almanya’ya götürdü. Birçok ülke ile pazarlığa rağmen satamadı. Berlin Müzesi’ne hibe etti. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra eserler kayboldu."

"Yıllar sonra Rusya’da ortaya çıktı. Savaş ganimeti olarak Rusyaya götürülmüşler. Bakanlığımız yurt dışına değişik yollarla kaçırılmış eserlerin iadesi için büyük diplomatik ve hukuk mücadelesi veriyor. 10 yılda 3 bin 400 eseri geri getirdik. Avrupa ya da başka ülkelerde bulunan eserlerimizi geri vermek istemeyenler, eserlerin iade edilmesi durumunda ‘Bu eserleri nerede sergileyeceksiniz’ gibi gerekçeler ileri sürüyorlardı. Artık böyle bir gerekçeleri de kalmadı. Dünyanın en önemli müzesi Troya kapılarını ziyaretçilerine açtı ve yeri belli” ifadelerini kullandı.

7 AYDA 50 BİN ZİYARETÇİ

Troya Müzesi’nin ziyaretçilerden 7 ayda büyük ilgi gördüğünü belirten Atmaca, ziyaretçi rakamlarını şu sözlerle paylaştı: “Açıldığı 10 Ekim 2018 tarihinden yılsonuna kadar yaklaşık 25 bin kişi ziyaret etti. 2019 yılının ilk dört ayında ise yaklaşık 20 bin kişi müzemizi ziyaret etti. Troya Ören Yeri’ni daha çok Uzak Doğu, Asya Ülkeleri Çin ve Japonya’dan ziyaretçilerimiz gezerken buraya daha çok Avrupa kökenli vatandaşların geldiğini görüyoruz. Gelen ziyaretçiler henüz tur operatörleri ile değil daha çok kendi imkanlarıyla geliyor.”