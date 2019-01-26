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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
26.01.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

5 bin Avusturyalıdan ‘nazilerin ve zenginlerin hükümeti kahrolsun’ gösterisi

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5 bin Avusturyalıdan ‘nazilerin ve zenginlerin hükümeti kahrolsun’ gösterisi

Viyana’da ırkçı, Müslüman ve göçmen karşıtı FPÖ’nün Hofburg Sarayı’nda balo düzenlediği sırasında şehrin önemli caddelerinden Ringstrasse’yi trafiğe kapatan 5 bin gösterici, hükümetin ırkçı ve ayrımcı politikalarını protesto etti. Göstericiler hukuk devleti anlayışıyla çelişen açıklamaları nedeniyle İçişleri Bakanı Herbert Kickl’i de istifaya davet etti.

AVUSTURYA’nın başkenti Viyana’da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) karşıtı protesto gösterisi düzenledi. Viyana Üniversitesi önünde toplanan 5 bin gösterici, “Nazilere yönetimde yer yok”, “Zenginlerin hükümeti kahrolsun”, “Yukarıdaki ırkçılığa karşı tabanda birlik oluşturuyoruz” yazılı pankartlar açtı. Şehrin önemli caddelerinden Ringstrasse’yi trafiğe kapatan göstericiler, Viyana’nın en eski kilisesinin de bulunduğu Aziz Stefan Meydanı’na yürüdü. 

5 bin Avusturyalıdan ‘nazilerin ve zenginlerin hükümeti kahrolsun’ gösterisi

Burada yapılan konuşmalarda, ırkçı, Müslüman ve göçmen karşıtı aşırı sağcı FPÖ’nün Hofburg Sarayı’nda balo düzenlemesi eleştirilerek bu ve benzer etkinliklerle aşırı sağcı, Neonazi dünya görüşünün normalleştirilmeye çalışıldığı savunuldu.

5 bin Avusturyalıdan ‘nazilerin ve zenginlerin hükümeti kahrolsun’ gösterisi

BALO BÖLGESİNE POLiS KORDONU
Özellikle İçişleri Bakanı Herbert Kickl’e tepki gösteren konuşmacılar, bakanın mültecilere yönelik sert yasalar çıkarmak istemesi ve hukuk devleti anlayışıyla çelişen açıklamaları nedeniyle istifa etmesi gerektiğini vurguladılar.
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride herhangi bir taşkınlık yaşanmazken, aşırı sağcıların balo düzenlediği bölge, emniyet güçleri tarafından güvenlik kordonuna alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.

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