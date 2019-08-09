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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / FOTOĞRAFLAR: AP
09.08.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

5 bin 230 kişinin ölümünün suç ortağı yargılanacak!

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5 bin 230 kişinin ölümünün suç ortağı yargılanacak!

Nazi Almanyası döneminde toplama kampında gardiyanlık yapan Bruno Dey hakim karşısına çıkacak. Dey, 92 yaşında olduğu için duruşmalar iki saatle sınırlandırılacak. 5 bin 230 kişinin ölümünde suç ortağı olduğu gerekçesiyle Ekim ayında hakim karşısına çıkacak olan Dey, gardiyanlık yaptığı sırada 17-18 yaşlarında olduğu için çocuk mahkemesinde yargılanacak.

HAMBURG’daki mahkeme tarafından yapılan açıklamada Dey’in 1944-1945 yılları arasında Stutthof Toplama Kampı’nda gardiyanlık yaptığı belirtildi. Dey, şu an Polonya sınırlarında yer alan kamptan kaçmak isteyenlere engel olduğu için yargılanacak. Zanlı Dey’in suçlu bulunması halinde altı ila on yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

‘ÖLÜM MAKİNESİNİN KÜÇÜK BİR ÇARKI’
Stutthof’tan sağ kurtulanlar ve mağdur yakını ondan fazla kişi müşteki sıfatıyla davayı izleyecek. Mahkeme sözcüsü Kai Wantzen, “Gözetleme, kampın işlemesi için önemliydi ve kamp insanları öldürmek için hazırlanmıştı” dedi. Nisan ayında Dey hakkında hazırlanan iddianamede savcılık eski gardiyanı “Ölüm makinesinin küçük bir çarkı” olarak tanımlamıştı.

5 bin 230 kişinin ölümünün suç ortağı yargılanacak

60 BİNDEN FAZLA İNSAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Günümüzde Polonya sınırları içerisinde kalan Gdansk yakınlarında yer alan kampta, Yahudiler, siyasi tutuklular ve eşcinsellerin de aralarında olduğu 60 binden fazla insan öldürülmüştü. Kampta tutulanlar, kalbine şırınga ile zehirli madde saplama, aç bırakma, silah ile infaz gibi yöntemlerle öldürülmüştü. Ayrıca kış aylarında soğuktan donana dek dışarıda bırakma ve gaz odalarında infaz yöntemleri de Stutthof Toplama Kampı’nda uygulanmıştı.

SON YILLARDA AĞIRLIK VERİLİYOR
Almanya, toplama kamplarında görev alan şüphelilere yönelik davalara son yıllarda ağırlık veriyor. Ancak dava süreci, şüphelilerin ilerleyen yaşı nedeniyle güçlükle yürütülüyor. 92 yaşındaki Dey, diğer davalılardan nispeten daha genç olma özelliğine sahip. Stutthof’ta gardiyanlık yapan bir diğer isim olan Johann Rehbogen’e yönelik dava, zanlının kalp ve böbrek rahatsızlıkları nedeniyle tamamlanamamıştı. Bir başka dava da 97 yaşındaki sanığın mahkeme karşısına çıkamayacak kadar hasta olması nedeniyle düşmüştü.

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