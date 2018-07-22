4’ü Türk, 9 genç öldürüldükleri yerde anıldı
Almanya’nın Münih kentinde iki yıl önce yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 4’ü Türk, 9 genç anıldı. Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter, “Bir daha böyle bir acı yaşanmasın” dedi.
MÜNİH’in Olimpiyat Köyü’ndeki alışveriş merkezi iki yıl önce kanlı bir saldırıya sahne olmuş, İran kökenli David S., 22 Temmuz 2016’da elinde silahla girdiği alışveriş merkezinde 4’ü Türk, 9 genci öldürmüştü. Saldırgan daha sonra kafasına sıktığı kurşunla intihar etmişti.
GÖZYAŞLARIYLA ANILDILAR
Saldırıda yaşamlarını yitiren 9 genç için olay yerine dikilen anıt heykelin yanında anma töreni düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı törende aileler göz yaşlarına boğuldu.
Törende kısa bir konuşma yapan Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter, ailelerin acılarını paylaştığını belirterek “Böyle bir acının şehrimizde yaşanması çok üzücü. Münih’te yüzbinlerce göçmen kökenli yaşıyor. Bir daha böyle acı olayların yaşanmamasını diliyorum” dedi.
KURAN OKUNDU, DUA EDİLDİ
Saldırıda yaşamlarını yitiren 9 kurbanın resimlerinin yer aldığı anıt heykelin önüne çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. Tören sonrası ailelerin isteği üzerine Türk sivil toplum kuruluşları tarafından getirilen imam İrfan Kesgeç, kuran okuyup dua etti.
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