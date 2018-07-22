4’ü Türk, 9 genç öldürüldükleri yerde anıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri4’ü Türk, 9 genç öldürüldükleri yerde anıldı
GeriAvrupa 4’ü Türk, 9 genç öldürüldükleri yerde anıldı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
Orhan GEDİK / MÜNİH
22.07.2018 - 14:25, Son Güncelleme:

4’ü Türk, 9 genç öldürüldükleri yerde anıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
4’ü Türk, 9 genç öldürüldükleri yerde anıldı

Almanya’nın Münih kentinde iki yıl önce yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 4’ü Türk, 9 genç anıldı. Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter, “Bir daha böyle bir acı yaşanmasın” dedi.

MÜNİH’in Olimpiyat Köyü’ndeki alışveriş merkezi iki yıl önce kanlı bir saldırıya sahne olmuş, İran kökenli David S., 22 Temmuz 2016’da elinde silahla girdiği alışveriş merkezinde 4’ü Türk, 9 genci öldürmüştü. Saldırgan daha sonra kafasına sıktığı kurşunla intihar etmişti.

4’ü Türk, 9 genç öldürüldükleri yerde anıldı

GÖZYAŞLARIYLA ANILDILAR
Saldırıda yaşamlarını yitiren 9 genç için olay yerine dikilen anıt heykelin yanında anma töreni düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı törende aileler göz yaşlarına boğuldu.

4’ü Türk, 9 genç öldürüldükleri yerde anıldı


Törende kısa bir konuşma yapan Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter, ailelerin acılarını paylaştığını belirterek “Böyle bir acının şehrimizde yaşanması çok üzücü. Münih’te yüzbinlerce göçmen kökenli yaşıyor. Bir daha böyle acı olayların yaşanmamasını diliyorum” dedi.

4’ü Türk, 9 genç öldürüldükleri yerde anıldı

KURAN OKUNDU, DUA EDİLDİ
Saldırıda yaşamlarını yitiren 9 kurbanın resimlerinin yer aldığı anıt heykelin önüne çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. Tören sonrası ailelerin isteği üzerine Türk sivil toplum kuruluşları tarafından getirilen imam İrfan Kesgeç, kuran okuyup dua etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Mesut Özil: Yine çektirirdim

Roth: Her 7 mülteciden biri Akdeniz’de ölüyor

Almanya’da zincirleme kaza: 4 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Almanya, Türkiye’ye seyahat uyarısını kaldırdı