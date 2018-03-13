4’lü ittifakı 4 yıl önceki paylaşım bozdu

ROTTERDAM kentindeki yerel seçim öncesinde 4 siyasi partinin kurduğu ittifakın içerisinde bulunan NIDA’nın, 4 yıl önce sosyal medya hesabından “Biz diyoruz ki, siyonizm eşittir DEAŞ, düşünce özgürlüğü” şeklinde paylaşımın yapıldığının ortaya çıkması ve bunun geri çekilmemesi üzerine ittifak bozuldu. NIDA Genel Başkanı Nurullah Gerdan, diğer üç partinin genel başkanlarının baskı yapması sonucu ittifakın bozulduğunu söyledi.

NIDA’nın kendi siyasi misyonu ve vizyonu olduğunu, paylaştıkları mesajı geri çekmeyeceklerini ifade eden Gerdan, “Biz başkalarının görüşlerine göre değil, kendi görüşümüze göre hareket ederiz. Biz aslında kentte ırkçılığa karşı mücadele gibi bazı konular üzerinde ittifak kurduk. Onun dışında kendi görüşlerimiz ve düşüncelerimizde özgürce davranabileceğimiz üzerine anlaştık. Örnek olarak biz de diğer partilerin PKK hakkında görüşlerine katılmıyoruz” dedi.

Rotterdam’da geçen ay, İşçi Partisi (PvdA), Yeşil Sol (GL), Sosyalist Parti (SP) ve NIDA partisi, 21 Mart günü yapılacak yerel seçimler için ittifak kurmuştu. Söz konusu ittifakın, kentte en büyük oyu alması beklenen aşırı sağcı ‘Yaşanabilir Rotterdam’ partisine karşı oluşturulduğu belirtilmişti.