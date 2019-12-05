49 yıldır, ilk günkü aşkla...
Konya’nın Yalıhüyük ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Ali Osman Doğan, kemik erimesi nedeniyle 6 yıldır yatağa bağımlı yaşayan 49 yıllık eşine sevgiyle bakıyor.
YALIHÜYÜK’te yaşayan Ali Osman ile eşi Ayşe Doğan (69), 49 yıl önce evlendi. Daha sonra da çalışmak için birlikte Almanya’ya gittiler. Bir süre Almanya’da yaşayan Ayşe Doğan, gurbete daha fazla dayanamayarak Türkiye’ye döndü. Tüm zorluklara rağmen Almanya’da çalışarak ailesi için ekmek mücadelesi veren Ali Osman Doğan ise eş, çocuk ve memleket hasretini yaz tatillerinde giderdi. Ali Osman Doğan, emekli olduktan sonra Türkiye’ye kesin dönüş yaptı ancak bu defa eşinin kemik erimesine bağlı ortaya çıkan hastalığıyla mücadele etmeye başladı. 6 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Ayşe Doğan’ın tüm ihtiyaçlarını, eşi Ali Osman Doğan karşılıyor.‘ONA SEVEREK BAKIYORUM’
Eşine ilk günkü gibi aşkla bağlı olduğunu belirten Ali Osman Doğan, şunları söyledi: “İlaç tedavisi uygulanıyor ama eşimin sağlığında herhangi bir gelişme olmadı, kalkamıyor, ihtiyaçlarını gideremiyor. Artık elini dahi kullanamaz hale geldi. Onu yediriyorum, içiriyorum. Tüm ihtiyaçlarını karşılıyorum. Bundan da hiç şikâyet etmedim, ona severek bakıyorum. Eşim, benim 49 yıllık ilk aşkım. Onun nefes alması bile beni mutlu ediyor.”
‘KOCAM BENİM HER ŞEYİM’
Eşinin kendisine çok iyi baktığını belirten Ayşe Doğan ise şöyle konuştu: “Kocam benim her şeyim, tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor. Peygamber Efendimize komşu olsun, Allah ondan razı olsun. Onu çok seviyorum.”
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