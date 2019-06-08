49 çocuğu taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: 10 ağır, 26 kişi yaralandı
Almanyada 49 çocuğu taşıyan yolcu otobüsü, Arnstadt şehrinde bir otomobil ile çarpıştı. Kazada 10'u ağır 26 kişi yaralandı. Araçta mahsur kalanları itfaiye kurtardı.
ALMANYA'da büyük bir trajedinin eşiğinden dönüldü. İçerisinde yaşları 16 ile 18 arasında değişen 49 çocuk bulunan otobüs, Arnstadt şehrindeki A71 kavşağında bir otomobil ile çarpıştı.
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 26 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü ve yanında oturan yolcu, kaza sonrası araç içerisinde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin aracı keserek kurtardığı kişiler hastaneye kaldırıldı. Yaralıların 10'unun ağır yaralı olduğu açıklandı.
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