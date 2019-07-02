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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
02.07.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

430 hektar orman yandı, 6 köy boşaltıldı

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430 hektar orman yandı, 6 köy boşaltıldı

Almanya’nın Doğu eyaletlerinden Mecklenburg Vorpommern’de cuma günü çıkan orman yangını bir türlü kontrol altına alınamıyor.

ELBE Nehri’nden 13 km uzaklıktaki Lübtheen kenti civarında çıkan yangınla ilgili salı sabahı yapılan açıklamada, 430 hektarlık ormanın yandığı belirtildi. 6 köy, yangın nedeniyle boşaltıldı. Rüzgârın etkisiyle yangın kontrol altına alınamıyor.

430 hektar orman yandı, 6 köy boşaltıldı
Yangın söndürme çalışmalarına Alman ordusu da katıldı. İtfaiye yetkilileri tüm çalışmalara rağmen tehlikenin devam ettiğini belirtti. Yangının çıktığı bölge Alman ordusunun eski eğitim yeri. Yer altında çok sayıda mermi ve patlayıcı madde depolandığı için çalışmalar yavaş sürüyor. Öte yandan yangının kundaklama sonucu çıktığı üzerinde duruluyor.

430 hektar orman yandı, 6 köy boşaltıldı

 

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