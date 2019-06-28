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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: AFP
28.06.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

43 kişiye mezar olan köprü, patlayıcılarla havaya uçuruldu

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43 kişiye mezar olan köprü, patlayıcılarla havaya uçuruldu

İtalya’nın Cenova şehrinde çöken ve 43 kişinin hayatına mal olan dev Morandi köprüsünün kalıntıları patlayıcılarla havaya uçuruldu. Yıkım öncesi binlerce insan bölgeden boşaltıldı.

İTALYA’nın Cenova şehrindeki dev Morandi köprüsünün kalıntıları, çevresinde yaşayanların tahliye edilmesinin ardından kontrollü şekilde patlatılarak yıkıldı.
Geçtiğimiz yıl çöken köprü, 43 kişiyi hayattan koparmıştı. Dün yetkililer bölgede yaşayan binlerce insanın ayrılmasını istedi.

43 kişiye mezar olan köprü, patlayıcılarla havaya uçuruldu
Bu sabah hamile kadınlar ve yaşılar dahil olmak üzere 3 bin 400’den fazla insan bölgeden ayrıldı. Köprüye yakın yollar trafiğe kapatıldı. Patlayıcılar köprünün hala ayakta kalan kısımları olan kulelere yerleştirildi.
43 kişiye mezar olan köprü, patlayıcılarla havaya uçuruldu
SİRENLERLE UYARI VERİLDİ
Patlamalar gerçekleştirilmeden dakikalar önce sirenler çalmaya ve köprünün etrafına yerleştirilen su tankları vasıtasıyla su sıkılmaya başlandı. Daha sonra köprünün kalıntıları yıkım ekibi tarafından kontrollü bir şekilde havaya uçuruldu.

43 kişiye mezar olan köprü, patlayıcılarla havaya uçuruldu

Kuzey İtalya’yı Fransa’ya bağlayan A10 Otoyolu üzerinde bulunan Morandi köprüsü Cenova’da kritik bir yapıydı.

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