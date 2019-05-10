42 yıl sonra milli takıma çağrıldı, şampiyon oldu
1977 yılında Türkiye-Avusturya müsabakasında Türkiye’ye tek galibiyeti kazandıran Eyüp Olugi, tam 42 yıl sonra çağrıldığı Karate Milli Takımı’yla Balkan Şampiyonu oldu.
TÜRKİYE-Avusturya müsabakasının düzenlendiği 1977 yılında milli takım adına mücadele eden Eyüp Olugi, takımına o günkü tek galibiyetini kazandırdı. Bir dönem Avusturya’da kaldı. Avrupa Türk Spor Kulüpler Birliği Avusturya temsilciliğini yaptı. Uzun yıllar Almanya’da yüzlerce sporcu yetiştirdi. Karateden hiç kopmadı. 32. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası’nda 75 kiloda şampiyon olup altın madalya alınca Balkan Karate Şampiyonası’na katılmak üzere tam 42 yıl sonra tekrar üzere milli takıma çağrıldı.
56 yaşındaki Olugi, 12 ülkenin katıldığı Balkan Karate Şampiyonası’nı milli takım forması altında şampiyon olarak Türk bayrağını göndere çektirdi. Olugi, şimdi Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor.
KARATENİN ‘MUHAMMED ALI’Sİ
Türkiye’nin ilk milli karatecilerinden biri olan Eyüp Olugi, “Uzun yıllar kaldığım Almanya’da yüzlerce sporcu yetiştirdim. 1 ay öncesine kadar milli takım formasıyla rüyalarımda dövüşüyordum. 32. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası’nda 75 kiloda şampiyon oldum. 42 yıl sonra üzere milli takımına çağrıldım. Veteranlar Balkan Karate Şampiyonası’nda 75+ kg’da altın madalya kazandım. Bu madalyayı ‘Ben Türk’üm’ diyen 85 milyona armağan ediyorum. Sırada Avrupa şampiyonluğu var” dedi.
Olugi Muhammed Ali’nin kendisiyle özdeşleşen ‘kelebek dansı’ hareketini yaparak dövüşen dünyadaki tek karateci olduğunu da sözlerine ekledi.
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