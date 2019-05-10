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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
10.05.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

42 yıl sonra milli takıma çağrıldı, şampiyon oldu

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42 yıl sonra milli takıma çağrıldı, şampiyon oldu

1977 yılında Türkiye-Avusturya müsabakasında Türkiye’ye tek galibiyeti kazandıran Eyüp Olugi, tam 42 yıl sonra çağrıldığı Karate Milli Takımı’yla Balkan Şampiyonu oldu.

TÜRKİYE-Avusturya müsabakasının düzenlendiği 1977 yılında milli takım adına mücadele eden Eyüp Olugi, takımına o günkü tek galibiyetini kazandırdı. Bir dönem Avusturya’da kaldı. Avrupa Türk Spor Kulüpler Birliği Avusturya temsilciliğini yaptı. Uzun yıllar Almanya’da yüzlerce sporcu yetiştirdi. Karateden hiç kopmadı. 32. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası’nda 75 kiloda şampiyon olup altın madalya alınca Balkan Karate Şampiyonası’na katılmak üzere tam 42 yıl sonra tekrar üzere milli takıma çağrıldı.
56 yaşındaki Olugi, 12 ülkenin katıldığı Balkan Karate Şampiyonası’nı milli takım forması altında şampiyon olarak Türk bayrağını göndere çektirdi. Olugi, şimdi Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor.

42 yıl sonra milli takıma çağrıldı, şampiyon oldu


KARATENİN ‘MUHAMMED ALI’Sİ
Türkiye’nin ilk milli karatecilerinden biri olan Eyüp Olugi, “Uzun yıllar kaldığım Almanya’da yüzlerce sporcu yetiştirdim. 1 ay öncesine kadar milli takım formasıyla rüyalarımda dövüşüyordum. 32. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası’nda 75 kiloda şampiyon oldum. 42 yıl sonra üzere milli takımına çağrıldım. Veteranlar Balkan Karate Şampiyonası’nda 75+ kg’da altın madalya kazandım. Bu madalyayı ‘Ben Türk’üm’ diyen 85 milyona armağan ediyorum. Sırada Avrupa şampiyonluğu var” dedi.
Olugi Muhammed Ali’nin kendisiyle özdeşleşen ‘kelebek dansı’ hareketini yaparak dövüşen dünyadaki tek karateci olduğunu da sözlerine ekledi.

42 yıl sonra milli takıma çağrıldı, şampiyon oldu

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