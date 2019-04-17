400 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak
Almanya’da 385 megavat kurulu güce sahip ve 60 rüzgar türbinli Baltık Denizi’nin en büyük rüzgar santralı açıldı. Yaklaşık 400 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak olan rüzgar santralının açılışına Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yanı sıra Fransa ve Norveç’ten yetkililer katıldı.
ALMAN enerji şirketi E.ON ve Norveçli Equinor şirketlerinden yapılan ortak açıklamaya göre, 1.2 milyar Euro’luk yatırımıyla 385 megavat kapasiteye sahip ve 60 rüzgar türbinli Baltık Denizi’nin en büyük ‘Arkona’ adı verilen deniz üstü rüzgar enerjisi santralı, yaklaşık 400 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope’a göre, geçen yıl Avrupa’da deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücü toplamda 18 bin 500 megavata ulaştı.
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