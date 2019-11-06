40 ton votkayla Polonya’ya gidiyordu!
Berlin’den Polonya istikametine giden ve dorsesinde 40 ton votka taşıyan bir TIR, Berlin ile Frankfurt am Oder arasında bulunan Königs Wusterhausen yakınlarında kaza yaptı.
SEYİR halindeyken önünde yavaş giden iki otomobile çarpmak istemeyen TIR sürücüsü aniden şerit değiştirince sallanmaya başladı. TIR, şoförün tüm çabasına rağmen dorsesindeki yükle birlikte devrilmekten kurtulamadı. Hafif şekilde yaralanan TIR sürücüsü hastanede tedavi altına alınırken, kazanın meydana geldiği A10 otobanının Polonya istikameti uzun süre trafiğe kapandı. Dökülen votka nedeniyle karşı istikametteki yolun da bir şeridi araçlara bir süre kapatıldı.
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