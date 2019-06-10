4 gün önce evden çıkıp kayboldu
Antalya’da geçen cuma günü annesiyle birlikte oturduğu evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan İbrahim Yılmaz (57) her yerde aranıyor.
ALMANYA’DAN emekli olup, kesin dönüş yaptıktan sonra annesiyle yaşamaya başlayan İbrahim Yılmaz, cuma günü Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi’ndeki evlerinden ayrılıp bir daha dönmedi. Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine harekete geçen polis, Yılmaz’ı bulmak için çalışma başlattı. Yılmaz’ın hayatından endişe eden yakınları, görenlerin polise ihbarda bulunmasını istedi.
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