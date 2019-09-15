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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AP, Reuters, dpa
15.09.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

4 göçmenden birini Almanya alacak

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4 göçmenden birini Almanya alacak

Almanya’nın Akdeniz’de İtalya açıklarında denizde kurtarılan düzensiz göçmenlerin yüzde 25’ini kabul etmeye hazır olduğu bildirildi.

4 göçmenden birini Almanya alacakALMANYA İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, her zaman insancıl göç politikası izleyeceklerini söylediğini belirterek, hiç kimsenin boğulmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Bu konuda müzakerelerin hâlâ devam ettiğini aktaran Seehofer, “Her şey konuşulduğu gibi kalırsa, İtalya açıklarında denizden kurtarılanların yüzde 25’ini alabiliriz” şeklinde konuştu.
Habere göre, Fransa’nın da İtalya açıklarında kurtarılan göçmenlerin yüzde 25’ini almaya hazır olduğu belirtildi.

23 EYLÜL’DE MALTA’DA TOPLANTI VAR
Düzensiz göçmenlerle ilgili çözüm bulunması için Almanya, Fransa, İtalya, Malta, AB dönem başkanlığını yürüten Finlandiya ve AB temsilcilerinin, 23 Eylül’de Malta’da bir araya geleceği belirtildi.
Bu toplantıda göçmenlerin AB ülkelerine dağıtımına ilişkin bir karar alınacağı ve bu kararın, Ekim ayında düzenlenecek AB Liderler Zirvesi’nde AB devlet ve hükümet başkanlarına sunulacağı kaydedildi.

4 göçmenden birini Almanya alacak

AKDENİZ’DEKİ GÖÇMEN SORUNU
Akdeniz’in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika’dan Avrupa’ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor. İtalya ve Malta, ‘son yıllarda çok fazla düzensiz göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa’da dağıtılmasına yönelik AB üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri’ gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.
Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK’lar, kurtardıkları göçmenleri ‘insan hakları ihlalleri’ ve ‘güvenlik’ gerekçesiyle Trablus’a götürmüyor. Göçmenleri, coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer İtalya ve Malta’ya taşımak isteyen STK’lar, iki ülkenin bu kişileri kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor ve göçmenler haftalarca gemilerde tutuluyor.

 

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