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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
14.07.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

4 bin köpek şampiyonluk için yarıştı

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4 bin köpek şampiyonluk için yarıştı

Avrupa’nın değişik ülkelerinden 4 bin cins köpek, Almanya’da düzenlenen ‘Nürnberg CACİP 2019’da ‘Güzellik Şampiyonluğu’ için yarıştı. Doğal davranış, zarafet, uyum ve komutlara uyma gibi şartları yerine getirmeye çalışan köpekleri 20 bin kişi izledi.

AVRUPA’nın en önemli uluslararası köpek fuarlarından ‘Nürnberg CACİP 2019’ bu yıl da büyük ilgi gördü. 44’üncüsü yapılan ve iki gün süren fuarda 4 bin cins köpek birbirleriyle yarıştı.

4 bin köpek şampiyonluk için yarıştı

‘Uluslararası Güzellik Şampiyonu’ olmak için sahneye çıkan köpekler birbirlerine karşı barışçıl tavırlarıyla dikkat çekerken sahipleri tarafından özenle yarışmaya hazırlandılar.

4 bin köpek şampiyonluk için yarıştı

Sık sık tüyleri taranan ve özel gıdalarla beslenen köpeklerin yarışmasında doğal davranış, zarafet, uyum ve komutları yerine getirme gibi kriterlere göre değerlendirildi. Köpeklerin yarışını 20 bin kişi izledi.

4 bin köpek şampiyonluk için yarıştı

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