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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
13.02.2019 - 17:10, Son Güncelleme:

39 Türk firması organik ürünlerini dünyaya tanıttı

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39 Türk firması organik ürünlerini dünyaya tanıttı

Dünyanın en büyük organik fuarlarından kabul edilen Nürnberg Uluslararası Biofach 2019 Organik Ürünler Fuarı, kapılarını ziyaretcilere açtı. 16 Şubat’a kadar sürecek fuara, 39 Türk firması katıldı.

ALMANYA’nın Nürnberg kentinde bu yıl 30’ncusu düzenlenen Biofach 2019 Organik Ürünler Fuarı, tüm dünyadan organik üreten firmaları buluşturdu. Dünyanın en büyük organik ürünler fuarlarından kabul edilen Biofach 2019’a Türkiye’den de 21’i Ege İhracatcılar Birliği bünyesinde olmak üzere 39 firma katıldı.

Türkiye’nin Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, fuara katılan Türk firmalarının standlarını tek tek ziyaret etti.

39 Türk firması organik ürünlerini dünyaya tanıttı

ORGANİK ÜRÜN İHRACATI 250 MİLYON DOLAR
Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yadımcısı Murat Ödül ile Tarım İhracatçıları adına konuşan Cahit Doğan Yağcı, organik ürün olarak yıllık ihracatın 250 milyon dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Hububat, bakkaliyat ve yağlı tohumlarda rakamın 6.5 milyar, yaş sebze ve meyvede 2.3 milyar, kuru meyvede 1.4 milyar, zeytin ve zeytinyağı ihracatının ise 400 milyon dolar olduğuna dikkati çektiler.

39 Türk firması organik ürünlerini dünyaya tanıttı

TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIM
Türk firmaları fuarda başta organik kuru incir, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı, fındık, fıstık, badem, kuru domates ve domates konsantresi, konserve ve salamura meyve, sebze, baharat, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, meyve suları ve konsantreleri, dondurulmuş sebze ve meyve ürünlerini sergiledi.
Fuar kapsamında NCC Mitte 1. Kat, Maibach salonunda Türkiye’de Organik Tarım konferansı düzenlenecek. 16 Şubat saat 09.00’da Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş’ın da katılacağı konferansın açılışını Başkonsolos Yavuz Kül yapacak.

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