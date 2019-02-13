39 Türk firması organik ürünlerini dünyaya tanıttı
Dünyanın en büyük organik fuarlarından kabul edilen Nürnberg Uluslararası Biofach 2019 Organik Ürünler Fuarı, kapılarını ziyaretcilere açtı. 16 Şubat’a kadar sürecek fuara, 39 Türk firması katıldı.
ALMANYA’nın Nürnberg kentinde bu yıl 30’ncusu düzenlenen Biofach 2019 Organik Ürünler Fuarı, tüm dünyadan organik üreten firmaları buluşturdu. Dünyanın en büyük organik ürünler fuarlarından kabul edilen Biofach 2019’a Türkiye’den de 21’i Ege İhracatcılar Birliği bünyesinde olmak üzere 39 firma katıldı.
Türkiye’nin Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, fuara katılan Türk firmalarının standlarını tek tek ziyaret etti.
ORGANİK ÜRÜN İHRACATI 250 MİLYON DOLAR
Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yadımcısı Murat Ödül ile Tarım İhracatçıları adına konuşan Cahit Doğan Yağcı, organik ürün olarak yıllık ihracatın 250 milyon dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Hububat, bakkaliyat ve yağlı tohumlarda rakamın 6.5 milyar, yaş sebze ve meyvede 2.3 milyar, kuru meyvede 1.4 milyar, zeytin ve zeytinyağı ihracatının ise 400 milyon dolar olduğuna dikkati çektiler.
TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIM
Türk firmaları fuarda başta organik kuru incir, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı, fındık, fıstık, badem, kuru domates ve domates konsantresi, konserve ve salamura meyve, sebze, baharat, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, meyve suları ve konsantreleri, dondurulmuş sebze ve meyve ürünlerini sergiledi.
Fuar kapsamında NCC Mitte 1. Kat, Maibach salonunda Türkiye’de Organik Tarım konferansı düzenlenecek. 16 Şubat saat 09.00’da Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş’ın da katılacağı konferansın açılışını Başkonsolos Yavuz Kül yapacak.
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