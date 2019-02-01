38'lik Peter Crouch, yine Premier Lig'de!
38 yaşındaki İngiliz forvet oynucusu Peter Crouch, Stoke City'den Burnley'e transfer oldu.
Premier Lig ekiplerinden Burnley, Championship takımı Stoke City'den 38 yaşındaki forvet Peter Crouch'ı transfer etti.
Burnley, Crouch transferini Twitter adresinden paylaştıkları bir video ile duyurdu.
38 yaşındaki forvet, Premier Lig'deki 8. takımında oynayacak. 2.01 boyundaki tecrübeli golcü, bu sezon Stoke City formasıyla Championship'te 23 maça çıkarken 1 gol kaydetmişti.
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