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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 06.01.2020 - 11:10,Son Güncelleme:/

37 yaşındaki Türk, polis kurşunuyla öldü

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37 yaşındaki Türk, polis kurşunuyla öldü

Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde yaşayan ve adı henüz açıklanmayan 37 yaşındaki bir Türk, karakolun önünde yaşanan olayda polis kurşunuyla hayatını kaybetti.

PAZAR akşamı saat 19.40 sıralarında Gelsenkirchen’in güney kesiminde meydana gelen olayla ilgili açıklama yapan polis sözcüsü Christopher Grauwinkel, şunları söyledi: “İki polis memuru devriye aracıyla karakolun önünde beklediği sırada önlerinden geçen bir kişi aniden elindeki sopayla polis aracına vurmaya başladı. İki polis saldırgana ‘Dur’ ihtarında bulundu. Ancak saldırgan elindeki sopayla elini havaya kaldırarak bu kez memurlara saldırdı.”
37 yaşındaki Türk’ün ölümüne yol açan kurşunun 23 yaşındaki komiser adayının tabancasından çıktığı bilgisine ulaşıldı. Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Türk’ün olay yerine gelen ilk yardım ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.

37 yaşındaki Türk, polis kurşunuyla öldü

SUÇ KAYDI VARMIŞ
Ölen Türk’ün dini örgütlerle bağlantılı olup olmadığı veya gözetim altında tutulan bir şüpheli olup olmadığıyla ilgili ise polis şimdilik bir açıklama yapmadı. Ancak buna rağmen Alman basını olayı olası terör saldırısı olarak okurlarına aktardı. Bild ise bazı görgü tanıklarının ifadelerine dayandırdığı haberinde, saldırganın polislere saldırmak isterken ‘tekbir’ getirdiğini yazdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırganın tekbir getirmesinden hareketle terör örgütleriyle ilişkisinin olma ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Soruşturmayı, bölgedeki terör olaylarını araştıran Münster Polisi üstlendi. Ölen Türk’ün daha önce işlediği suçlar nedeniyle poliste kaydının bulunduğu da ileri sürüldü.

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