37 yaşındaki Türk, polis kurşunuyla öldü

PAZAR akşamı saat 19.40 sıralarında Gelsenkirchen’in güney kesiminde meydana gelen olayla ilgili açıklama yapan polis sözcüsü Christopher Grauwinkel, şunları söyledi: “İki polis memuru devriye aracıyla karakolun önünde beklediği sırada önlerinden geçen bir kişi aniden elindeki sopayla polis aracına vurmaya başladı. İki polis saldırgana ‘Dur’ ihtarında bulundu. Ancak saldırgan elindeki sopayla elini havaya kaldırarak bu kez memurlara saldırdı.”

37 yaşındaki Türk’ün ölümüne yol açan kurşunun 23 yaşındaki komiser adayının tabancasından çıktığı bilgisine ulaşıldı. Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Türk’ün olay yerine gelen ilk yardım ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.





SUÇ KAYDI VARMIŞ

Ölen Türk’ün dini örgütlerle bağlantılı olup olmadığı veya gözetim altında tutulan bir şüpheli olup olmadığıyla ilgili ise polis şimdilik bir açıklama yapmadı. Ancak buna rağmen Alman basını olayı olası terör saldırısı olarak okurlarına aktardı. Bild ise bazı görgü tanıklarının ifadelerine dayandırdığı haberinde, saldırganın polislere saldırmak isterken ‘tekbir’ getirdiğini yazdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırganın tekbir getirmesinden hareketle terör örgütleriyle ilişkisinin olma ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Soruşturmayı, bölgedeki terör olaylarını araştıran Münster Polisi üstlendi. Ölen Türk’ün daha önce işlediği suçlar nedeniyle poliste kaydının bulunduğu da ileri sürüldü.