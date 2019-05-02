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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
02.05.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

350 gazeteci polisin tehdit ve şiddetini kınadı

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350 gazeteci polisin tehdit ve şiddetini kınadı

Fransa’da gazeteciler, sarı yeleklilerin aylardır devam eden eylemlerinde polisin kendilerine şiddet uygulamasına tepki gösterdi.

KAMU yayıncısı France Info’da yayımlanan açık mektupta, polisin eylemlerde bilinçli olarak gazetecilerin işlerini yapmalarını engellemeye çalıştığı belirtildi. Mektupta imzası bulunan 350 gazeteci, polisin kendilerine şiddet uygulamasını kınadı. Polisin gazetecileri tehdit ettiği, hakaretlerde bulunduğu belirtilen mektupta, gazetecilere karşı biber gazı kullanıldığı, kamera, fotoğraf makinesi gibi ekipmanlarının ve kendilerini korumak için taşıdıkları maske ve kaskların ellerinden alındığı bildirildi.

90’A YAKIN GAZETECİYE POLİS ŞİDDETİ
Basın mensuplarına uygulanan bu şiddetin fiziki, maddi ve manevi sonuçları olduğuna işaret edildi. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünden (RSF) geçen hafta yapılan yazılı açıklamada, sarı yeleklilerin eylemlerinin başladığı günden bu yana 90’a yakın gazetecinin polis şiddetine maruz kaldığı belirtilerek, polise, gazetecilere ve basın özgürlüğüne saygı gösterme çağrısında bulunulmuştu. RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire de ‘Gazetecilere yönelik polis şiddetinin artması ürpertici’ ifadesini kullanmıştı.

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