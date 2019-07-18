348 Türk hacı adayına şok: Alman vatandaşı diye vize verilmedi

SUUDİ Arabistan makamları, Almanya’da Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla hacca gitmek isteyen Türkiye uyruklu Alman vatandaşı 348 hacı adayına vize vermedi. Günlerdir hac heyecanı yaşayan Alman pasaportlu 348 hacı adayı, Suudi Arabistan makamlarının son dakika tavrıyla hayal kırıklığına uğradı. DİTİB’in Köln’deki Hac ve Umre İdare Merkezi, Suudi Arabistan makamlarının son anda gönderdiği ret kararını Alman pasaportlu hacı adaylarına birer mektup yazarak bildirdi. Kendilerinden kaynaklanmayan bu durumdan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Hac ve Umre İdare Merkezi, 348 hacı adayının yatırdığı hac ücretlerinin kesintisiz ödeneceğini açıkladı.

SÖZLÜ BEYAN VE TEMİNATA RAĞMEN...

Açıklamada şöyle denildi: “2017 yılına kadar Almanya’dan hacı adaylarımız Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden temin edilen kontenjan ve Suudi Arabistan Berlin Başkonsolosluğu’ndan alınan vizelerle hacca gidiyordu. 2018 yılında, Suudi Arabistan Hac Bakanlığı yetkililerinin artık Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden değil, şirketler kurularak müracaat edilmesi halinde kontenjan verileceği bilgisi üzerine ivedelikle evraklarımızı tamamlayarak 2018 yılı için 2 şirket üzerinden müracaaatta bulunduk. Geçen sene bu iki şirketimizden bir tanesine uçuşlarımızın başlamasına ancak bir hafta kala 500 kontenjan verildi. Bu tecrübeden hareketle, 2018 yılında şirket sayımızı beşe çıkartarak 2019 yılı şubat ayı içerisinde var olan bu beş şirketimiz için Hac Bakanlığı’na müracaatta bulunduk. Bununla birlikte, hac kayıtlarımızı 22 Mart 2019 tarihi itibariyle, olumsuz bir durumla karşılaşabileceğimiz ihtimalini gözeterek, sadece Türk pasaportu taşıyan hacı adaylarımıza açtık. Ancak Hac Bakanlığı yetkilileri bizzat ziyaret edilerek, kendilerinden şirketlerimize kota verileceği yönünde açık sözlü beyan ve teminat alınması üzerine, Alman pasaportu taşıyan hacı adaylarımızın da kayıtlarını kabul etmeye başladık.

ÜCRETLER HESAPLARINA İADE EDİLECEKTİR

Ancak üzülerek ifade etmemiz gerekir ki, 15.07.2019 tarihi itibariyle Suudi Arabistan makamları tarafından şirketlerimize hiçbir şekilde kontenjan verilmeyeceği kararı tebliğ edilmiş ve yaklaşık bir aydır sürdürdüğümüz ısrarlı ve ümitli bekleyişimiz olumsuz sonuçlanmıştır.

Netice olarak, 2019 yılı hac organizasyonumuzda maalesef sadece Türk pasaportu taşıyan hacı adaylarımız, Türkiye kotası kullanılarak hacca götürülecektir. Alman pasaportu taşıyan 348 hacı adayımızın Kabe ile buluşma ümidini yıkan, Müslüman kardeşliği ile bağdaşmayan ve kurumumuzdan kaynaklanmayan nedenlerle ortaya çıkan bu üzücü durum sebebiyle anlayışınızı talep ediyoruz. Hacı adaylarımız tarafından yatırılan hac ücretleri kesinti yapılmaksızın iptal iade formu üzerinden bildirilen ilgili hesap numarasına havale edilecektir.”

ALMANYA’DA SADECE DİTİB’E İZİN VERİLMEDİ

Suudi Arabistan makamları karara gerekçe olarak, DİTİB’in Almanya’da şirket üzerinden hacı adayı girişimiyle Diyanet’e verilen kontenjanı artırmak istediği ileri sürüldü. Suudi Arabistan bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı’na ayrılan Türk vatandaşları kontenjanı dışında ayrıca DİTİB’e bir kontenjanı kabul etmedi. Bu kararın sadece DİTİB için geçerli olduğu, Almanya’da Milli Görüş ve diğer dini cemiyetlere tanınan kontenjan dahilinde Alman pasaportlu hacı adaylarına vize verildiği kaydedildi.