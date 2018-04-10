33 yıldır görmediği babasını Türkiye’de buldu

ALMANYA’nın Köln kentinde doğduğu günden bu yana babası Adem Rençber’i görmeyen ve sürekli arayan Sabine Ages, 33 yıl sonra babasına kavuşuyor. Babasının, ailesiyle birlikte 70’li yıllarda Almanya’ya geldiğini belirten Ages, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Daha sonra annemle tanışmışlar ve birlikte olmuşlar. Ancak babam askerlik hizmetini yapmak için Türkiye’ye gitmiş. Anneme, ‘Askerlik görevimi bitireyim, davet edersin, gelirim’ demiş. Babam askerdeyken annem onu aramış ve ‘Ben başkasıyla evleniyorum’ diyerek bu birlikteliği bitirmiş. Babamın Türk olduğunu sonradan öğrendim. Anneme sürekli sormama rağmen bana hiçbir şey anlatmadı.”

‘ANNEM BANA ANLATMADI’

“2017’de anneannem rahatsızlandı ve bir süre onun yanında kaldım. O dönem bana bir şey söylemek istediğini, ölmeden üzerindeki ağır yükten kurtulmak istediğini söyledi. Anneannem de bir Türk’le evliydi. Babamın çok iyi bir insan olduğunu, sürekli beni aradıklarını ve sorduklarını anlattı. Annemin yalan söylediğini, babamın askerliğe gitmek zorunda olduğunu, annemin de başka biriyle birlikte olduğu için bu ilişkiyi bitirdiğini anlattı. Aslında babamın beni bırakmadığını, Türkiye’de yaşadığını söyledi. Bunun üzerine sürekli babamı aradım ve sonunda Bursa’da yaşadığını öğrendim.”

‘ONA SARILMAK İSTİYORUM’

“Sosyal medya üzerinden mesaj yollayıp iletişime geçtim. Şu an sürekli kendisiyle sosyal medya üzerinden görüşüyorum. Türkçe bilmediğim ve o da çok az Almanca bildiği için çeviri programıyla anlaşıyoruz. Onunla görüşmek için Türkiye’ye gideceğim. Kardeşlerim varmış, onlarla da tanışacağım, onları ailem olarak görüyorum. Çok heyecanlıyım ve sabırsızlanıyorum. Babamı çok merak ediyorum. Onu ilk defa göreceğim. Ona sarılmak istiyorum. Babam hep aramış beni, ümidini hiç yitirmemiş. Yeni aileme kavuşacağım günü dört gözle bekliyorum.”

Sabine Ages’in babasını bulmasına yardımcı olan Adem Rençber’in arkadaşı İbrahim Çiftçi, “Kaç kere Sabine’nin annesine gittim, ‘Babası merak ediyor, onları buluşturalım’ dedim. Ama annesi bir türlü izin vermedi. Ben de buluşacak olmalarına çok sevindim” diye konuştu. Bir nakliyat şirketinde çalışan Sabine Ages, Türkçe, “Baba bekle ben geliyorum” diye mesaj yolladı.

İbrahim Çiftçi / Sabine Ages