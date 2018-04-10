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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
10.04.2018 - 14:10, Son Güncelleme:

33 yıldır görmediği babasını Türkiye’de buldu

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33 yıldır görmediği babasını Türkiye’de buldu

Almanya’da yaşayan Sabine Ages, 33 yıldır görmediği babası Adem Rençber’e sonunda kavuşuyor. Bursa’da yaşadığını öğrendiği babasıyla iletişime geçer geçmez uçak bileti aldığını belirtin Ages, buluşma gününü sabırsızlıkla beklediğini söylüyor.

ALMANYA’nın Köln kentinde doğduğu günden bu yana babası Adem Rençber’i görmeyen ve sürekli arayan Sabine Ages, 33 yıl sonra babasına kavuşuyor. Babasının, ailesiyle birlikte 70’li yıllarda Almanya’ya geldiğini belirten Ages, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Daha sonra annemle tanışmışlar ve birlikte olmuşlar. Ancak babam askerlik hizmetini yapmak için Türkiye’ye gitmiş. Anneme, ‘Askerlik görevimi bitireyim, davet edersin, gelirim’ demiş. Babam askerdeyken annem onu aramış ve ‘Ben başkasıyla evleniyorum’ diyerek bu birlikteliği bitirmiş. Babamın Türk olduğunu sonradan öğrendim. Anneme sürekli sormama rağmen bana hiçbir şey anlatmadı.”

‘ANNEM BANA ANLATMADI’
“2017’de anneannem rahatsızlandı ve bir süre onun yanında kaldım. O dönem bana bir şey söylemek istediğini, ölmeden üzerindeki ağır yükten kurtulmak istediğini söyledi. Anneannem de bir Türk’le evliydi. Babamın çok iyi bir insan olduğunu, sürekli beni aradıklarını ve sorduklarını anlattı. Annemin yalan söylediğini, babamın askerliğe gitmek zorunda olduğunu, annemin de başka biriyle birlikte olduğu için bu ilişkiyi bitirdiğini anlattı. Aslında babamın beni bırakmadığını, Türkiye’de yaşadığını söyledi. Bunun üzerine sürekli babamı aradım ve sonunda Bursa’da yaşadığını öğrendim.”

‘ONA SARILMAK İSTİYORUM’
“Sosyal medya üzerinden mesaj yollayıp iletişime geçtim. Şu an sürekli kendisiyle sosyal medya üzerinden görüşüyorum. Türkçe bilmediğim ve o da çok az Almanca bildiği için çeviri programıyla anlaşıyoruz. Onunla görüşmek için Türkiye’ye gideceğim. Kardeşlerim varmış, onlarla da tanışacağım, onları ailem olarak görüyorum. Çok heyecanlıyım ve sabırsızlanıyorum. Babamı çok merak ediyorum. Onu ilk defa göreceğim. Ona sarılmak istiyorum. Babam hep aramış beni, ümidini hiç yitirmemiş. Yeni aileme kavuşacağım günü dört gözle bekliyorum.”
Sabine Ages’in babasını bulmasına yardımcı olan Adem Rençber’in arkadaşı İbrahim Çiftçi, “Kaç kere Sabine’nin annesine gittim, ‘Babası merak ediyor, onları buluşturalım’ dedim. Ama annesi bir türlü izin vermedi. Ben de buluşacak olmalarına çok sevindim” diye konuştu. Bir nakliyat şirketinde çalışan Sabine Ages, Türkçe, “Baba bekle ben geliyorum” diye mesaj yolladı.

33 yıldır görmediği babasını Türkiye’de buldu
İbrahim Çiftçi  / Sabine Ages

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