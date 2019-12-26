32 ormancı hayatını kaybetti

BUNA göre geçen yıl ile karşılaştırıldığında 2019 yılında iş başında haytanı kaybedenlerin oranı bir önceki yıla göre yüzde 52 artış gösterdi. Hayatını kaybeden çalışanların büyük bölümünün devrilen ağaçların altıda kaldığı veya çıktığı büyük ağaçlardan düşerek öldüğü açıklamada yer alan bilgiler arasında.

Alman Orman Ekonomisi Konseyi Başkanı Georg Schirmbeck, orman çalışanları için en büyük riskin, fırtına, kuraklık ve ağaçları kemiren zararlılar nedeniyle hastalıklı hale gelen ağaçların olduğuna işaret etti. İklim değişikliği nedeniyle geçen yıl 105 milyon küp hasarlı odunun oluştuğunu belirten Schirmbeck, “Zarar gören ağaçların işlenmesi küçük işletmeciler için çok zor ve maliyeti yüksek. Hasarlı ağaçlar çalışanlar için de büyük tehlike yaratıyor” dedi.