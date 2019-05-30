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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
30.05.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

‘En büyük etken arkadaş ve merak’

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‘En büyük etken arkadaş ve merak’

Sigara yüzünden her yıl 8 milyon kişi yaşamını yitiriyor. Dünya Sağlık Örgütü‘nün (WHO) 1987 yılından itibaren her yıl 31 Mayıs‘ı ‘Sigarasız Dünya Günü’ olarak kutluyor. Almanya‘da faaliyet gösteren Sigarasız Yaşam Derneği‘nin (RfL – Rauchfreies Leben e.V.) Başkanı Mehmet Şaşmaz, ‘Sigarasız Dünya Günü’ vesilesiyle yaptığı açıklamada sigarayı ‘kurutulmuş zehirli ot’ olarak niteledi ve ekledi: ”Sigara bütün dünyada canlıların ve cansızların en büyük düşmanı, insanlığın da tartışılmaz en büyük sorunudur“ dedi.

ALMANYA’NIN Hessen eyaletinde uzun yıllar Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretmeni olarak çalışan, ancak bu alandaki görevlerinin yanı sıra çok sayıda sosyal sorumluluk faaliyetlerinin ön saflarında yer alan Mehmet Şaşmaz‘ın kurucu başkanı olduğu ‘Sigarasız Yaşam Derneği’, öncelikle gençlerin sigaraya başlamaması için mücadele ediyor.

‘En büyük etken arkadaş ve merak’‘PARA KARŞILIĞI POZ VERİYORLAR’
Sigaraya başlamada en önemli etkenlerin ‘merak’ ve ‘arkadaş’ olmasının yanı sıra, çeşitli alanlarda üst düzey mevkilerdeki kişilerin kamuoyu önünde sigara içmeleri olduğunu vurgulayan Şaşmaz, şunları söyledi: “Çeşitli mevkilerdeki saygın değerlerin insanların karşısında sigara tüttürmesi gençleri bu tuzağa düşürmektedir. Örnek sanatçılardan bazılarının para karşılığında sigarayla pozlar verdiklerini halen hatırlıyoruz. Süperligde takım çalıştıran ve elinde sigara paketiyle oyuncuların soyunma odasına giren, elinde sigarayla basına demeç veren, sigaranın markasının görülmesi için çaba gösteren spor adamlarını izliyoruz“. Şaşmaz, RTÜK gibi kurumların böyle görüntülerin medya aracılığıyla topluma ulaşmasını engellemesi gerektiğini hatırlattı.

DİNEN HARAM
Diyanet İşleri Başkanlığı‘nın sigaranın ‘haram’ olduğunu açıkladığını hatırlatan Şaşmaz, tüm uyarılara rağmen cami avulularında bile sigara içildiğine dikkat çekti. Son zamanlarda özellikle gençler arasında e-sigara ve nargile bağımlılığının arttığını belirten Şaşmaz, medya aracılığıyla yayınlanan uyarıcı bilgilerin de yeterli olmadığını ileri sürdü. Tüm olumsuz gelişmelere rağmen, bütün insanlığın zararlı maddelere karşı birlikte hareket edebileceği umudunu yineleyen Şaşmaz, sigarasız bir dünya temennisinde bulundu.

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