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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Avrupa
AA / İHA - Fotoğraflar: AFP, EPA-EFE
23.01.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Ulaşım aksadı, seferler durdu! 6.5 milyon kilo tuz kullanıldı

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Ulaşım aksadı, seferler durdu! 6.5 milyon kilo tuz kullanıldı

Hollanda Karayolları Danışma ve Ulaşım Yardım Kurumu (ANWB) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yağan kar nedeniyle akşam ülke genelindeki 300 noktada toplam 2 bin 300 kilometrelik araç konvoyu oluştu, kara, hava ve demiryolu ulaşımında da aksama yaşandı.

HOLLANDA’nın en büyük havalimanı Schiphol’deki bazı uçak seferleri iptal edildi, bazıları ertelendi. Rotterdam-Lahey Havalimanı’nda ise uçuşlar bir süreliğine durduruldu. Tren seferlerinin bir kısmı iptal edildi, bazılarında ertelemeler olabileceği yönünde uyarı yapıldı. Buzlanmaya karşı yaklaşık 6.5 milyon kilo tuz kullanıldı.

Ulaşım aksadı, seferler durdu 6.5 milyon kilo tuz kullanıldı

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), yollarda buzlanma nedeniyle ülkenin tamamında turuncu alarm (2. dereceden önemli) verildiğini duyurdu.
Ülkede daha önce en uzun trafik sıkışıklığı 2017’nin aralık ayında yaklaşık bin 500 kilometreye ulaşmıştı.

Ulaşım aksadı, seferler durdu 6.5 milyon kilo tuz kullanıldı

LONDRA CADDELERİ DE BEYAZA BÜRÜNDÜ
İngiltere’nin başkenti Londra’da da etkili olan kar yağışıyla birlikte şehir beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının şehrin batısında etkili olmaya devam ettiği öğrenildi. Meteoroloji uzmanları, geçtiğimiz hafta Londra’da azda olsa kar yağışı beklendiği ve sıcaklıkların düşeceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

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