Ulaşım aksadı, seferler durdu! 6.5 milyon kilo tuz kullanıldı
Hollanda Karayolları Danışma ve Ulaşım Yardım Kurumu (ANWB) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yağan kar nedeniyle akşam ülke genelindeki 300 noktada toplam 2 bin 300 kilometrelik araç konvoyu oluştu, kara, hava ve demiryolu ulaşımında da aksama yaşandı.
HOLLANDA’nın en büyük havalimanı Schiphol’deki bazı uçak seferleri iptal edildi, bazıları ertelendi. Rotterdam-Lahey Havalimanı’nda ise uçuşlar bir süreliğine durduruldu. Tren seferlerinin bir kısmı iptal edildi, bazılarında ertelemeler olabileceği yönünde uyarı yapıldı. Buzlanmaya karşı yaklaşık 6.5 milyon kilo tuz kullanıldı.
Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), yollarda buzlanma nedeniyle ülkenin tamamında turuncu alarm (2. dereceden önemli) verildiğini duyurdu.
Ülkede daha önce en uzun trafik sıkışıklığı 2017’nin aralık ayında yaklaşık bin 500 kilometreye ulaşmıştı.
LONDRA CADDELERİ DE BEYAZA BÜRÜNDÜ
İngiltere’nin başkenti Londra’da da etkili olan kar yağışıyla birlikte şehir beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının şehrin batısında etkili olmaya devam ettiği öğrenildi. Meteoroloji uzmanları, geçtiğimiz hafta Londra’da azda olsa kar yağışı beklendiği ve sıcaklıkların düşeceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
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