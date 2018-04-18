‘300 milyondan fazla göçmen hareket halinde’
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, dünyada şu anda göç çağı yaşandığını söyledi. Uslu, “300 milyondan fazla göçmen hareket halinde. Bunun 65 milyonu da sığınmacı” dedi.
TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu ile komisyonda görev alan AK Parti milletvekili Said Yüce, CHP Milletvekili Şenal Sarıhan ve HDP milletvekili Sibel Yiğitalp, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda değerlendirmede bulunan Uslu, İsveç meclisinde ilk görüşmelerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Dünyada bir göç çağı yaşandığını belirten Uslu, şunları söyledi:
‘EN FAZLA SURİYE’DE VAR’
“300 milyondan fazla göçmen hareket halinde. Bunun 65 milyonu da sığınmacı. Milyonlarca insan savaştan kaçıyor, zulümden kaçıyor, farklı coğrafyalardaki zor koşullardan dolayı başka ülkelere sığınmak zorunda kalıyor. Bu anlamda dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke Türkiye durumunda. Türkiye’de yaklaşık 4 milyon sığınmacı var ve bunun 3.5 milyonu Suriyeli. Bugün, Türkiye’de 700 bine yakın Suriyeli öğrenci eğitime dahil edilmiş, Suriyeliler için 35 bin poliklinik hizmeti verilmiş, 2 milyona yakın ameliyat yapılmıştır. Sığınmacılara ihtiyaç olan her türlü hizmet verilmeye çalışılmıştır.”
‘GÜVENLİ YERLER OLUŞTURULDU’
“Hedefimiz bu insanların asgari ihtiyaçlarını sağlamak ve ülkelerinde güven, huzur ortaya çıktığı zaman dönüşlerini sağlamak. Fırat Kalkanı bölgesinde yapılan operasyon sonrası güvenli bir yer oluşturuldu. O bölgeye 160 bin Suriyeli geri döndü. Aynı şey Afrin bölgesinde oluyor. Afrin’de geri dönüşler başladı.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle