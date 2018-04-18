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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
18.04.2018 - 16:52, Son Güncelleme:

‘300 milyondan fazla göçmen hareket halinde’

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‘300 milyondan fazla göçmen hareket halinde’

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, dünyada şu anda göç çağı yaşandığını söyledi. Uslu, “300 milyondan fazla göçmen hareket halinde. Bunun 65 milyonu da sığınmacı” dedi.

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu ile komisyonda görev alan AK Parti milletvekili Said Yüce, CHP Milletvekili Şenal Sarıhan ve HDP milletvekili Sibel Yiğitalp, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda değerlendirmede bulunan Uslu, İsveç meclisinde ilk görüşmelerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Dünyada bir göç çağı yaşandığını belirten Uslu, şunları söyledi:

‘300 milyondan fazla göçmen hareket halinde’

‘EN FAZLA SURİYE’DE VAR’
“300 milyondan fazla göçmen hareket halinde. Bunun 65 milyonu da sığınmacı. Milyonlarca insan savaştan kaçıyor, zulümden kaçıyor, farklı coğrafyalardaki zor koşullardan dolayı başka ülkelere sığınmak zorunda kalıyor. Bu anlamda dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke Türkiye durumunda. Türkiye’de yaklaşık 4 milyon sığınmacı var ve bunun 3.5 milyonu Suriyeli. Bugün, Türkiye’de 700 bine yakın Suriyeli öğrenci eğitime dahil edilmiş, Suriyeliler için 35 bin poliklinik hizmeti verilmiş, 2 milyona yakın ameliyat yapılmıştır. Sığınmacılara ihtiyaç olan her türlü hizmet verilmeye çalışılmıştır.”

‘GÜVENLİ YERLER OLUŞTURULDU’
“Hedefimiz bu insanların asgari ihtiyaçlarını sağlamak ve ülkelerinde güven, huzur ortaya çıktığı zaman dönüşlerini sağlamak. Fırat Kalkanı bölgesinde yapılan operasyon sonrası güvenli bir yer oluşturuldu. O bölgeye 160 bin Suriyeli geri döndü. Aynı şey Afrin bölgesinde oluyor. Afrin’de geri dönüşler başladı.”

‘300 milyondan fazla göçmen hareket halinde’

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