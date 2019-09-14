30 yıldır biriz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri30 yıldır biriz
GeriAvrupa 30 yıldır biriz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ahmet KÜLAHÇI / Fotoğraflar: AP, Reuters
14.09.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

30 yıldır biriz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
30 yıldır biriz

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya ikiye ayrıldı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Birleşik Krallık (İngiltere) ve Fransa’nın işgal bölgesinde 23 Mayıs 1949 tarihinde Alman Anayasası’nın kabulüyle Batı Almanya olarak bilinen Almanya Federal Cumhuriyeti kuruldu.

30 yıldır birizTARİHE karışan Sovyetler Birliği’nin (SB) işgal bölgesinde de 7 Ekim 1949’da Doğu Almanya olarak bilinen Alman Demokratik Cumhuriyeti. 
Batı Almanya’da demokratik parlamenter sistem, Doğu Almanya’da da sosyalist sistem hakimdi.
Sosyalist sistemden kaçışların artması üzerine 13 Ağustos 1961’de Almanları Almanlardan, Almanya’yı Almanya’dan tam ayıran Berlin Duvarı örüldü.
Hem de dönemin Doğu Almanya Devlet Başkanı Walter Ulbricht, Doğu Berlin’de 15 Haziran 1961’de düzenlenen bir basın toplantısında Batı Alman bir kadın gazetecinin sorusu üzerine, “Kimsenin duvar inşa etme niyeti yok” dediği halde.
Batılıların ‘utanç duvarı’ Doğuluların ‘faşizme geçit yok duvarı’ olarak nitelediği beton ve dikenli tellerle örülmüş bu duvarı aşıp özgürlüğe kavuşmak isteyen en az 138 kişi kurşunlanarak yaşamını kaybetti.
Walter Ulbricht’ten görevi devralan Erich Honecker, Şubat 1989’da, “Mevcut nedenler yok edilmediği sürece bu duvar daha 50-100 yıl varolacaktır” dedi.
Ama iki Almanya arasındaki bu ‘utanç duvarı’, Erich Honecker’in bu açıklamasından 9 ay sonra çöktü.
Ve iki Almanya 3 Ekim 1990 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti çatısı altında birleşerek ‘tek devlet’ oldu.
*
İşte Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yılında, başta Berlin olmak üzere Almanya’nın çeşitli kesimlerinde bir dizi etkinlikler düzenlenecek.
‘Barışçıl Devrim ve Almanya’nın birleşmesinin 30’uncu yılı Komisyonu’ öncülüğünde düzenlenecek bu etkinliklerde, “Halk biziz”, “Biz bir halkız” diyerek sokaklara dökülen ve ‘utanç duvarı’nı yıkıp, iki Almanya’nın birleşmesinin gerçekleştirilmesinde etkin rol oynayan insanlar da aktif olarak yer alacak.
İşte bu etkinliklerden ilki, ‘Barışçıl Devrim’in öncülerinden olan Doğu Almanya’daki sivil toplum hareketleri ‘Yeni Forum’, ‘Demokrasi Şimdi’ ve ‘Demokratik Açılım’ liderlerinin katılımıyla hafta başında Berlin’de yapıldı.
Sosyalist düzeni devre dışı bırakmak için ‘demokrasi sevdalılarının’ oluşturduğu Yeni Forum’un liderinden Martin Klaehn, Demokrasi Şimdi’den Almuth Berger, Demokrasi Şimdi’den Rainer Eppelmann, o dönemde yaşanan tüm zorluklara rağmen Doğu Almanya’da halkın bir ‘imkansızı’ başardığının altını çizdiler.

30 yıldır biriz

‘Stasi’ olarak bilinen Doğu Almanya Gizli Haberalma Teşkilatı’nın ve ‘polis devleti’nin tüm tehdit ve baskılarına rağmen, Doğu Almanya halkının örnek bir özgürlük ve demokrasi mücadelesi verdiğini, bununla tüm Almanların gurur duyması gerektiğini vurguladılar.
*
Evet, Doğu Almanya’nın çöküşünün başlangıcı olan ‘Pazartesi Gösterileri’, bu sivil toplum hareketlerinin öncülüğünde 4 Eylül 1989’da Leipzig’de başladı.
Bu gösterilerin ilkine sadece bin civarında kişi katıldı.
Ama her geçen hafta bu sayı arttı.
Kısa bir süre sonra katılım 300 bini aştı.
Göstericiler ellerinde, ‘Özgür insanlarla açık bir ülke için’ yazılı pankartlar taşıdılar.
“Stasi defol”, “Kaçış yerine özgürlük istiyoruz” sloganları atarak Doğu Almanya’daki Almanya Sosyalist Birlik Parti’nin (SED) baskı rejimine karşı isyan bayrağı açtılar.
Ve 9 Kasım 1989’da ‘Berlin Duvarı’nı yıktılar.
30’uncu yıl etkinlikleri çerçevesinde Almanya’nın Dresden kentinden Prag’a gidiş-dönüş tren seferi de düzenlenecek.
Zira Batı Almanya’nın, o dönemde adı Çekoslovakya olan Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’daki Büyükelçiliğine sığınan 5 bine yakın Doğu Almanya vatandaşı, trenlere bindirilerek Dresden üzerinden, rejimin de onayıyla Batı Almanya’nın Hof kentine getirilmişti.
Bu tam bir ‘Alman-Alman buluşmasıydı’.
Birbirine sarılıp, birbirlerini kucaklayan, sevinç gözyaşları döken “Almanların buluşması.”
Eylül ayı sonlarında düzenlenecek bu sembolik tren seferinde, o trenlerde yolculuk edip özgürlüğe kavuşan insanlardan bazıları da yer alacak.
Tabii 9 Kasım 1989 tarihinde ‘Berlin Duvarı’nın tarihe kavuşmasının 30’uncu yılı vesilesiyle de etkinlikler düzenlenecek.
Başkent Berlin’de merkezi kutlama töreni yerine ‘bölünmüş Almanya’ dönemindeki sınırlar boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenip ‘çoklu kutlamalar’ yapılacak.
Ve Almanlar gelecek yıl 3 Ekim’de düzenlenecek iki Almanya’nın birleşmesi etkinliğinde “30 yıl Almanya birdir: birçoktur” diyecekler.
“Hepimiz Almanyayız. 30 yıldır biriz” diyecekler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Onun görevi Türk tangosunu sevdirmek
30 yıldır biriz
Polis olmak isterken hırsız oldu
Almanya’da ilkokullar 100 yaşına girdi