30 yıldır biriz

TARİHE karışan Sovyetler Birliği’nin (SB) işgal bölgesinde de 7 Ekim 1949’da Doğu Almanya olarak bilinen Alman Demokratik Cumhuriyeti.

Batı Almanya’da demokratik parlamenter sistem, Doğu Almanya’da da sosyalist sistem hakimdi.

Sosyalist sistemden kaçışların artması üzerine 13 Ağustos 1961’de Almanları Almanlardan, Almanya’yı Almanya’dan tam ayıran Berlin Duvarı örüldü.

Hem de dönemin Doğu Almanya Devlet Başkanı Walter Ulbricht, Doğu Berlin’de 15 Haziran 1961’de düzenlenen bir basın toplantısında Batı Alman bir kadın gazetecinin sorusu üzerine, “Kimsenin duvar inşa etme niyeti yok” dediği halde.

Batılıların ‘utanç duvarı’ Doğuluların ‘faşizme geçit yok duvarı’ olarak nitelediği beton ve dikenli tellerle örülmüş bu duvarı aşıp özgürlüğe kavuşmak isteyen en az 138 kişi kurşunlanarak yaşamını kaybetti.

Walter Ulbricht’ten görevi devralan Erich Honecker, Şubat 1989’da, “Mevcut nedenler yok edilmediği sürece bu duvar daha 50-100 yıl varolacaktır” dedi.

Ama iki Almanya arasındaki bu ‘utanç duvarı’, Erich Honecker’in bu açıklamasından 9 ay sonra çöktü.

Ve iki Almanya 3 Ekim 1990 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti çatısı altında birleşerek ‘tek devlet’ oldu.

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İşte Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yılında, başta Berlin olmak üzere Almanya’nın çeşitli kesimlerinde bir dizi etkinlikler düzenlenecek.

‘Barışçıl Devrim ve Almanya’nın birleşmesinin 30’uncu yılı Komisyonu’ öncülüğünde düzenlenecek bu etkinliklerde, “Halk biziz”, “Biz bir halkız” diyerek sokaklara dökülen ve ‘utanç duvarı’nı yıkıp, iki Almanya’nın birleşmesinin gerçekleştirilmesinde etkin rol oynayan insanlar da aktif olarak yer alacak.

İşte bu etkinliklerden ilki, ‘Barışçıl Devrim’in öncülerinden olan Doğu Almanya’daki sivil toplum hareketleri ‘Yeni Forum’, ‘Demokrasi Şimdi’ ve ‘Demokratik Açılım’ liderlerinin katılımıyla hafta başında Berlin’de yapıldı.

Sosyalist düzeni devre dışı bırakmak için ‘demokrasi sevdalılarının’ oluşturduğu Yeni Forum’un liderinden Martin Klaehn, Demokrasi Şimdi’den Almuth Berger, Demokrasi Şimdi’den Rainer Eppelmann, o dönemde yaşanan tüm zorluklara rağmen Doğu Almanya’da halkın bir ‘imkansızı’ başardığının altını çizdiler.

‘Stasi’ olarak bilinen Doğu Almanya Gizli Haberalma Teşkilatı’nın ve ‘polis devleti’nin tüm tehdit ve baskılarına rağmen, Doğu Almanya halkının örnek bir özgürlük ve demokrasi mücadelesi verdiğini, bununla tüm Almanların gurur duyması gerektiğini vurguladılar.

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Evet, Doğu Almanya’nın çöküşünün başlangıcı olan ‘Pazartesi Gösterileri’, bu sivil toplum hareketlerinin öncülüğünde 4 Eylül 1989’da Leipzig’de başladı.

Bu gösterilerin ilkine sadece bin civarında kişi katıldı.

Ama her geçen hafta bu sayı arttı.

Kısa bir süre sonra katılım 300 bini aştı.

Göstericiler ellerinde, ‘Özgür insanlarla açık bir ülke için’ yazılı pankartlar taşıdılar.

“Stasi defol”, “Kaçış yerine özgürlük istiyoruz” sloganları atarak Doğu Almanya’daki Almanya Sosyalist Birlik Parti’nin (SED) baskı rejimine karşı isyan bayrağı açtılar.

Ve 9 Kasım 1989’da ‘Berlin Duvarı’nı yıktılar.

30’uncu yıl etkinlikleri çerçevesinde Almanya’nın Dresden kentinden Prag’a gidiş-dönüş tren seferi de düzenlenecek.

Zira Batı Almanya’nın, o dönemde adı Çekoslovakya olan Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’daki Büyükelçiliğine sığınan 5 bine yakın Doğu Almanya vatandaşı, trenlere bindirilerek Dresden üzerinden, rejimin de onayıyla Batı Almanya’nın Hof kentine getirilmişti.

Bu tam bir ‘Alman-Alman buluşmasıydı’.

Birbirine sarılıp, birbirlerini kucaklayan, sevinç gözyaşları döken “Almanların buluşması.”

Eylül ayı sonlarında düzenlenecek bu sembolik tren seferinde, o trenlerde yolculuk edip özgürlüğe kavuşan insanlardan bazıları da yer alacak.

Tabii 9 Kasım 1989 tarihinde ‘Berlin Duvarı’nın tarihe kavuşmasının 30’uncu yılı vesilesiyle de etkinlikler düzenlenecek.

Başkent Berlin’de merkezi kutlama töreni yerine ‘bölünmüş Almanya’ dönemindeki sınırlar boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenip ‘çoklu kutlamalar’ yapılacak.

Ve Almanlar gelecek yıl 3 Ekim’de düzenlenecek iki Almanya’nın birleşmesi etkinliğinde “30 yıl Almanya birdir: birçoktur” diyecekler.

“Hepimiz Almanyayız. 30 yıldır biriz” diyecekler.