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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: dpa /İHA
06.11.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

30 yıl için 30 bin mesaj asıldı

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30 yıl için 30 bin mesaj asıldı

Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yıl dönümü ekinlikleri çerçevesinde tarihi Brandenburg Kapısı önüne 30 bin mesaj asıldı.

 30 yıl için 30 bin mesaj asıldıUTANÇ Duvarı’ olarak da bilinen ve şehri 28 yıl boyunca ortadan ikiye ayıran ‘Berlin Duvarı’ yıkılalı 30 yıl oldu. Barışçıl ihtilal olarak adlandırılan şehrin sorunsuz bir şekilde tekrar birleşmesinin 30’uncu yıl dönümünde bu yıl büyük kutlamalar yapılıyor. 7 gün boyunca farklı alanlarda düzenlenecek kutlamalar festival havasında geçecek. Kutlamalar boyunca duvarın yıkılışını konu alan sergiler, konserler, okumalar, paneller düzenlenecek. Bazı tarihi binalar gece saatlerinde özel 3D video projeksiyonları ile aydınlatılacak.
Kutlamaların en dikkat çekici etkinliklerinden biri de, Brandenburg Kapısı önünde havaya asılan ağ ve üzerindeki 30 bin mesaj oldu. Berlin’den ve dünyanın dört bir yanından insanların, Berlin Duvarı ve yıkılışı hakkındaki düşüncelerinin yer aldığı şeritler koca bir ağa tek tek bağlanarak Brandenburg Kapısı ve Zafer Anıtı arasında yer alan 17. Juli Caddesi üzerinde havaya asıldı. Amerikalı sanatçı Petrick Shearn’un tasarladığı sanat eseri, kutlamaların sonuna kadar havada asılı kalacak. ‘Visions in Motions’ adı verilen bu ilginç sanat çalışması 150 metre boyunda ve 12 çelik konstruksiyon yardımıyla havada asılı kalıyor.

30 yıl için 30 bin mesaj asıldı

ÜMİTLER, HATIRALAR, KIZGINLIKLAR...
Sanatçı Petrick Shearn çalışma hakkında yaptığı açıklamada, “Konuyla ilgili aldığımız bütün mesajlar ciddi tartışmalar yanında sevinç, umut ve olumlu hatıralar da içeriyordu. Ama bunun yanında kızgınlıklar da vardı. Duvarın taşlarını, bazı pencereleri kırmak için kullanmalıydık deniyordu mesela. Bunu anlayabiliyorum” ifadelerini kullandı.
Ağa bağlanan toplam 100 bin renkli şeridin otuz binini oluşturan mesajlarda, Berlinliler şehirle ilgili ümitlerini, hatıralarını, isteklerini ve gelecekle ilgili vizyonlarını dile getirdi. Yedi gün boyunca havada asılı kalacak mesajlar, geçmişin olumsuzluklarından ders çıkarıp daha güzel bir geleceğe doğru dalgalanacak. ‘Visions in Motions’ Berlinlilerin yanı sıra şehri ziyarete gelen çok sayıda turistin de ilgi odağı oldu. Yüz binlerce kişinin bu ilginç sanat çalışmasını ziyaret etmesi bekleniyor.
1961’de doğu ve batı olarak ikiye bölünen Berlin, 28 yıl sonra 1989’da duvarın yıkılmasıyla tekrar birleşti. Berlin Duvarı bu süre zarfında pek çok acı, ayrılık, gözyaşı ve aralarında 2 Türk çocuğunun da bulunduğu 250 insanın ölümüne neden olmuştu.

30 yıl için 30 bin mesaj asıldı

 

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