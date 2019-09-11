30 milyon kiracıya kötü haber! Berlin’in önerisine destek yok
Berlin hükümetinin, ev vergilerinin kiracılar yerine ev sahipleri tarafından ödenmesi için Eyaletler Meclisi’ne yaptığı öneriye, diğer eyalet hükümetleri sıcak bakmıyor. 30 milyon kiracının kira yükünü hafifletecek öneriye Brandenburg, Thüringen destek vereceğini açıklarken, diğer 13 eyaletten ‘destek’ açıklaması gelmedi.
KONUYLA ilgili Bild’e konuşan Bavyera Eyalet Maliye Bakanı Albert Füracker, ev vergilerinin kiracılar yerine ev sahiplerinin ödemesinin kendileri için bir hedef olmadığını söyledi. Öneriye karşı çıktıklarının mesajını veren Füracker, “Vergi, kiraya entegre edilir. En kolay yol bu” dedi. Gazetede yer alan habere göre Kuzey Ren Vestfalya (KRV), Aşağı Saksonya, Hessen, Saksonya, Bremen, Hamburg ve Saarland hükümetleri de benzer tutum içinde. Önerinin Eyaletler Meclisi’nden destek bulup yasalaşması durumunda kiracıların aylık ortalama 50 Euro’luk yükten kurtulması söz konusu olacak.
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