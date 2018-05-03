3 yıl önce firar eden kundakçı, KKTC’de yakalandı
İngiltere’nin başkenti Londra’da, bir apartmanı ateşe verip, üç kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan cezaevi firarisi Yılmaz G. (45), KKTC’de yakalandı.
Londra’da kendisini aldattığını ileri sürdüğü kız arkadaşının yaşadığı apartmanı kundaklayıp, çıkan yangında Daniel Orzechowsky, Gabriela Orzechowsky ve Musa Bala Bangura’nın ölümüne neden olmakla suçlanan 45 yaşındaki Yılmaz G., 2005 yılında İngiltere’de mahkemeye çıkarılmış ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ardından Türkiye’ye iade edilen Yılmaz G., cezasını çektiği cezaevinden 2015 yılında firar etmişti. KKTC’ye kaçtığı belirlenen Yılmaz G., Girne’de polisin bir eve düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Yılmaz G.’nin üzerinde İbrahim Ahmet Güney adına hazırlanmış sahte ’Kıbrıs Cumhuriyeti’ kimliği çıktı.
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