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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
25.07.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

3. nesil Maldini sahada!

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3. nesil Maldini sahada!

Milan’da ‘Maldini’ efsanesi 1953’te büyükbaba Cesare ile başladı. Bayrağı 1985’te oğlu Paolo devraldı. İtalyan devindeki Maldini mirasını devam ettirme sırası torun Daniel’de...

Bazı oyuncular vardır, bir kulüple özdeşleşir. Aynı takımda altyapıdan yetişip, jübilesini yapar. Milan’da ise bunun bir adım ilerisini yaşayan bir ‘aile’ var: Maldini...

italyan devindeki ‘Maldini’ efsanesi 1953 yılında Cesare ile başladı. italyan futbolunun en önemli isimlerinden biri olan ‘büyükbaba’ Maldini, 1966 yılına kadar Kırmızı-Siyahlılar’ın formasını giydi. 1971-74 yılları arasında teknik ekipte görev yaptı. Çeşitli dönemlerde ise danışman oldu. Cesare Maldini, 1982 Dünya Kupası’nda italya’ya şampiyonluk yaşattı.

Paolo 26 kupa kazandı

Oğlu Paolo, 1985 yılında altyapısından yetiştiği Milan’da A takıma yükseldi, 2009’da jübilesini yapana kadar 26 kupa kazandı! Paolo, şu anda sportif direktör olarak görev yapıyor. Milan’daki ‘Maldini’ mirasını sürdüren son isim ise torun Daniel oldu. 17 yaşındaki genç oyuncu, Milan A Takım formasını ilk kez Bayern Münih ile oynanan hazırlık maçında giydi. Daniel, dedesi ve babasından farklı olarak savunmada değil, hücum hattında kanatlarda oynuyor. 2016 yılında hayatını kaybeden Cesare, torununun Milan forması giydiği günü göremedi...

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