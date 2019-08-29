3 maçta 9 puan kaybeden BAK 07'de fatura Parlatan'a kesildi
REGİONALLİGA takımı BAK 07 üst üste üçüncü yenilgisini aldı. Güçlü kadrosuyla şampiyonluk adayları arasında gösterilen BAK 07, sahasında Altglincke'ye 4-2 yenildi.
İlk yarıyı 2-0 önde kapatan BAK 07, ikinci yarıda rakibinin dört golüne engel olmadı. Lichtenberg ve Hertha Berlin'den sonra Altglinicke'ye yenilen ve üç maçta dokuz puan kaybeden BAK 07'de büyük üzüntü yaşandı. Maçtan hemen sonra yönetim kurulu acil toplandı. Kriz toplantısı yapan yönetim, kötü gidişin sorumlusu olarak gördükleri Parlatan'ı görevden alma kararı aldı.
14 aydır takımı çalıştıran Teknik Direktör Ersan Parlatan'a Sportif Direktör Mehmet Öztürk ile Başkan Yardımcısı Süleyman Han'ın kararı bildirdiği öğrenildi. Parlatan 14 aydır başında bulunduğu BAK 07'de geçen sezon büyük başarı elde etti. Parlatan'ın çalıştırdığı BAK 07, geçen sezon kulüp tarihinin rekor puanına ulaştı ve sezonu 70 puanla ikinci bitirdi. BAK 07 bu sezona da iyi başladı. İlk üç hafta üç galibiyet alan kırmızı beyazlılar, kupada ilk turu geçti. Kulüpten edinilen bilgiye göre yönetim kurulu, Parlatan'ın bundan sonra takıma faydalı olamayacağı düşüncesiyle görevine son verdi.
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