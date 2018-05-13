3 kere rakibi değişti, 4. rauntta nakavtla yendi
Almanya’da yaşayan Türk boksör Şükrü Altay, hafif ağır sıklet altın kemer maçında Sırp rakibini nakavtla yenerek altın kemerin sahibi oldu.
ALMANYA’nın Heilbronn kentindeki 4 bin 500 kişilik Kolbenschmidt Arena’da ‘Fightarena’ isimli organizasyon tarafından düzenlenen maçta, profesyonel kariyerinde yenilgisi bulunmayan 33 yaşındaki Şükrü Altay ile profesyonel kariyerinde 77 maça çıkan 35 yaşındaki Aleksandar Jankovic karşı karşıya geldi.
Şükrü Altay, ringe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seslendirdiği şiir ve ‘Dombra’ şarkısı eşliğinde çıktı. Ardından salonda bulunan Türk seyirciler, okunan İstiklal Marşı’na eşlik etti.
Jankovic karşısında mücadeleye iyi başlayan Altay, dördüncü rauntta rakibini nakavt ederek altın kemerin sahibi oldu. Son iki yılda katıldığı 4 müsabakada rakiplerini nakavtla mağlup eden Altay, böylece nakavtla kazandığı maç sayısını 5’e çıkardı.
KİMSE YOLUMUZU ENGELLEYEMEZ
Müsabakanın ardından konuşan Altay, şunları söyledi: “Her şey vatan için, Mehmetçiklerimiz için. Bu altın kemerimi Sayın Cumhurbaşkanıma, Devlet Bahçeli’ye ve tüm askerlerimize armağan ediyorum. Maça çıkana kadar bazı zorluklar yaşadım. 2 kere aniden rakibim değiştirildi. Son gün yine rakip değişti. Daha zorlu rakip çıkardılar karşıma. İşimi daha da zorlaştırmak istediler ama biz Türk’üz. Kimse yolumuzu engelleyemez. Bundan sonraki hedeflerim Avrupa ve dünya şampiyonluğu. Ve ayrıca Türk bayrağımızı Avrupa ve dünyanın her yerinde dalgalandırmak. Sayın Cumhurbaşkanıma ve Devlet Bahçeli’ye buradan çok selam ve saygılarımı yolluyorum.”
Maça gelerek destek veren tüm seyircilerin kendisini motive ettiğini belirten Şükrü Altay, “Başta sponsorlarımdan Frankfurt’taki Türk iş adamı Sedat Kıymet olmak üzere bana maddi ve manevi destek veren herkese çok teşekkür ederim” dedi.
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