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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
AA
13.05.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

3 kere rakibi değişti, 4. rauntta nakavtla yendi

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3 kere rakibi değişti, 4. rauntta nakavtla yendi

Almanya’da yaşayan Türk boksör Şükrü Altay, hafif ağır sıklet altın kemer maçında Sırp rakibini nakavtla yenerek altın kemerin sahibi oldu.

ALMANYA’nın Heilbronn kentindeki 4 bin 500 kişilik Kolbenschmidt Arena’da ‘Fightarena’ isimli organizasyon tarafından düzenlenen maçta, profesyonel kariyerinde yenilgisi bulunmayan 33 yaşındaki Şükrü Altay ile profesyonel kariyerinde 77 maça çıkan 35 yaşındaki Aleksandar Jankovic karşı karşıya geldi.
Şükrü Altay, ringe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seslendirdiği şiir ve ‘Dombra’ şarkısı eşliğinde çıktı. Ardından salonda bulunan Türk seyirciler, okunan İstiklal Marşı’na eşlik etti.
Jankovic karşısında mücadeleye iyi başlayan Altay, dördüncü rauntta rakibini nakavt ederek altın kemerin sahibi oldu. Son iki yılda katıldığı 4 müsabakada rakiplerini nakavtla mağlup eden Altay, böylece nakavtla kazandığı maç sayısını 5’e çıkardı.

KİMSE YOLUMUZU ENGELLEYEMEZ
Müsabakanın ardından konuşan Altay, şunları söyledi: “Her şey vatan için, Mehmetçiklerimiz için. Bu altın kemerimi Sayın Cumhurbaşkanıma, Devlet Bahçeli’ye ve tüm askerlerimize armağan ediyorum. Maça çıkana kadar bazı zorluklar yaşadım. 2 kere aniden rakibim değiştirildi. Son gün yine rakip değişti. Daha zorlu rakip çıkardılar karşıma. İşimi daha da zorlaştırmak istediler ama biz Türk’üz. Kimse yolumuzu engelleyemez. Bundan sonraki hedeflerim Avrupa ve dünya şampiyonluğu. Ve ayrıca Türk bayrağımızı Avrupa ve dünyanın her yerinde dalgalandırmak. Sayın Cumhurbaşkanıma ve Devlet Bahçeli’ye buradan çok selam ve saygılarımı yolluyorum.”
Maça gelerek destek veren tüm seyircilerin kendisini motive ettiğini belirten Şükrü Altay, “Başta sponsorlarımdan Frankfurt’taki Türk iş adamı Sedat Kıymet olmak üzere bana maddi ve manevi destek veren herkese çok teşekkür ederim” dedi.

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