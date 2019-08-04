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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraf: dpa
04.08.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

3 çocuk yapana geri ödemesiz 31 bin Euro

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3 çocuk yapana geri ödemesiz 31 bin Euro

Mültecileri ülkesinde istemeyen ve bu konuda başta Almanya, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerden yoğun eleştiri alan Macaristan, azalan nüfusunu artırmanın çözümü olarak 3 çocuk yapan Macar ailelere yaklaşık 31 bin Euro destek verme kararı aldı. Hükümet, evli ve üç çocuğu olan çiftlere de geri ödemesiz yine 31 bin Euro kredi veriyor.

MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, genç nüfusun Macaristan’ı terk ederek daha fazla para kazanılan Batı Avrupa ülkelerine (Almanya, İngiltere, Avusturya, İsviçre, İtalya, Hollanda, Belçika, Fransa, İrlanda) gidenlerin yüzünden ülke nüfusunun 10 milyonun altına düşmesi üzerine yeni kararlar aldı. Macaristan’da doğum oranlarının ölüm oranlarının yıllık bazda 40 bin kişi geride kalması ve genç nüfusun Batı Avrupa ülkelerine göçmesini önlemenin yanı sıra, evli çiftlerin en az 3 çocuk sahibi olmasını teşvik etmeye giden hükümet, yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle oldukça ümitli.

RESMİ NİKÂH ŞARTI VAR
Çıkarılan kanun planlarının arasında, ev satın alımlarını desteklemeye yönelik kredi programı, geniş ailelere yönelik araçlara sübvansiyonlar ve en az dört çocuğu olan kadınlar için ömür boyu kişisel vergi indirimi de yer alıyor. Kredi ödemesini alabilmenin şartları ve kriterleri de bulunuyor. Bu şartlar ve kriterlere göre, çiftlerin resmi nikâhlı olması, evli çiftten birisinin ilk evliliğinin olması, kadın eşin yaşının 18-40 olması, evli çiftlerin Macaristan’da ikâmet etmesi şartlardan bazıları.

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