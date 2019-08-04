3 çocuk yapana geri ödemesiz 31 bin Euro
Mültecileri ülkesinde istemeyen ve bu konuda başta Almanya, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerden yoğun eleştiri alan Macaristan, azalan nüfusunu artırmanın çözümü olarak 3 çocuk yapan Macar ailelere yaklaşık 31 bin Euro destek verme kararı aldı. Hükümet, evli ve üç çocuğu olan çiftlere de geri ödemesiz yine 31 bin Euro kredi veriyor.
MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, genç nüfusun Macaristan’ı terk ederek daha fazla para kazanılan Batı Avrupa ülkelerine (Almanya, İngiltere, Avusturya, İsviçre, İtalya, Hollanda, Belçika, Fransa, İrlanda) gidenlerin yüzünden ülke nüfusunun 10 milyonun altına düşmesi üzerine yeni kararlar aldı. Macaristan’da doğum oranlarının ölüm oranlarının yıllık bazda 40 bin kişi geride kalması ve genç nüfusun Batı Avrupa ülkelerine göçmesini önlemenin yanı sıra, evli çiftlerin en az 3 çocuk sahibi olmasını teşvik etmeye giden hükümet, yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle oldukça ümitli.
RESMİ NİKÂH ŞARTI VAR
Çıkarılan kanun planlarının arasında, ev satın alımlarını desteklemeye yönelik kredi programı, geniş ailelere yönelik araçlara sübvansiyonlar ve en az dört çocuğu olan kadınlar için ömür boyu kişisel vergi indirimi de yer alıyor. Kredi ödemesini alabilmenin şartları ve kriterleri de bulunuyor. Bu şartlar ve kriterlere göre, çiftlerin resmi nikâhlı olması, evli çiftten birisinin ilk evliliğinin olması, kadın eşin yaşının 18-40 olması, evli çiftlerin Macaristan’da ikâmet etmesi şartlardan bazıları.
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