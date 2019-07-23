3 camiye yapılan bomba ihbarı endişe yarattı
Almanya’da camilere yapılan bomba alarmının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak pazartesi günü DİTİB’e bağlı üç camiye bomba alarmı, büyük endişe yarattı.
İKİ hafta önce Münih, İserlohn ve Köln’de DİTİB camilerine bomba alarmından sonra pazartesi günü de üç camiye daha bomba alarmı geldi. Polis, bomba tehdidinin aşırı sağcı Combat 18 imzalı yasa dışı örgüt imzasıyla ve elektronik posta yoluyla geldiğini açıkladı. Tehditte, caminin girişine bomba yerleştirildiği ve patlatılacağı yazıldı. Bunun üzerine polis Mannheim kentinde DİTİB’e bağlı Yavuz Sultan Selim Camii’ni kapatarak, bomba aradı.
4 SAAT ARAMA YAPILDI
Bu ihbarın ardından Duisburg’da DİTİB’e bağlı camiye bomba alarmı yapıldı. Bomba imha ekipleri burada 4 saat arama yaptı. Üçüncü bomba alarmı Mainz kentinde yine DİTİB’e bağlı camiden geldi. Polis bu camiyi de kapatarak, saatlerce bomba aradı. Ancak üç camide de herhangi bir patlayıcı bomba bulunamadı. İhbarlar asılsız çıktı. Ancak camilere ardı arkası kesilmeyen bomba ihbarları, yoğun endişe ve korkulara yol açtı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle