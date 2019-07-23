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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / FOTOĞRAF: dpa
23.07.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

3 camiye yapılan bomba ihbarı endişe yarattı

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3 camiye yapılan bomba ihbarı endişe yarattı

Almanya’da camilere yapılan bomba alarmının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak pazartesi günü DİTİB’e bağlı üç camiye bomba alarmı, büyük endişe yarattı.

İKİ hafta önce Münih, İserlohn ve Köln’de DİTİB camilerine bomba alarmından sonra pazartesi günü de üç camiye daha bomba alarmı geldi. Polis, bomba tehdidinin aşırı sağcı Combat 18 imzalı yasa dışı örgüt imzasıyla ve elektronik posta yoluyla geldiğini açıkladı. Tehditte, caminin girişine bomba yerleştirildiği ve patlatılacağı yazıldı. Bunun üzerine polis Mannheim kentinde DİTİB’e bağlı Yavuz Sultan Selim Camii’ni kapatarak, bomba aradı.

3 camiye yapılan bomba ihbarı endişe yarattı

4 SAAT ARAMA YAPILDI
Bu ihbarın ardından Duisburg’da DİTİB’e bağlı camiye bomba alarmı yapıldı. Bomba imha ekipleri burada 4 saat arama yaptı. Üçüncü bomba alarmı Mainz kentinde yine DİTİB’e bağlı camiden geldi. Polis bu camiyi de kapatarak, saatlerce bomba aradı. Ancak üç camide de herhangi bir patlayıcı bomba bulunamadı. İhbarlar asılsız çıktı. Ancak camilere ardı arkası kesilmeyen bomba ihbarları, yoğun endişe ve korkulara yol açtı.

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