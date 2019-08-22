3 bin 500 kilometre yol katedip memlekette soyulmamız zorumuza gitti
Hollanda’dan memleket tatili için 3 bin 500 kilometre yol yapan gurbetçi aile, mola verdikleri Konya’daki akaryakıt istasyonunda maskeli 4 gaspçının saldırısına uğradı. Evraklar ve bir miktar paranın bulunduğu çantayı alan saldırgan kaçarken kolundan bıçakla yaralanan gurbetçi Aziz Selçuk “Canımızı zor kurtardık ama memlekette soyulmamız zorumuza gitti” dedi
HOLLANDA’dan tatillerini geçirmek üzere memleketleri Karaman’a giden gurbetçi aile, Konya’nın Cihanbeyli ilçesi yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda maskeli ve eli bıçaklı 4 kişi tarafından gasp edildi. Gasp anları ise istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşadıkları dehşetin etkisinden hala kurtulamadıklarını belirten Gurbetçi Aziz Selçuk, pazar günü sabah Hollanda’dan yola çıktıklarını anlatarak, “Yaklaşık 3 bin 500 kilometre yoldan sonra, Konya’nın Cihanbeyli ilçesi çıkışında dinlenmek için bir yakıt istasyonunda durduk. Yaklaşık 1 saat araç içerisinde uyuduktan sonra sesler üzerine irkilerek uyandım. Aracın lastiklerini bıçaklamışlardı. Kaçmayalım diye de arabanın önüne arabalarını park etmişler. Maskeli ve elleri bıçaklı 4 kişi, bir anda camlarını patlattılar. Yanımda kız kardeşim ve onun kızı da vardı. Kırdıkları camdan arabanın içine doğru uzanarak bıçakla bize saldırmaya başladılar. Allah’tan kız kardeşimin kucağında çanta vardı. Bıçağın bir tanesini de elimle tutmaya çalıştım. O sırada kolumdan yaralandım. Çok şükür verilmiş sadakamız varmış” dedi.
ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR
Güvenlik kamerası kayıtlarını izlediklerinde şahısların önceden keşif yaptıklarının görüldüğünü belirten Selçuk, “Sıradan bir hırsızlık olayı falan değildi. Planlıydı. Zorumuza giden şuydu: Bulgaristan, Sırbistan gibi sıkıntılı ülkeleri geçtikten sonra İç Anadolu’nun göbeğinde, kendi memleketimizde soyulduk. Bu bizi çok üzdü. Özellikle kız kardeşimin ve onun küçük çocuğunun psikolojisi ciddi şekilde bozuk. Ellerinde bıçaklarla, yüzleri maskeli, çalıntı bir araçla, plakalarını aldım plaka da sahte çıktı. Buraya gelince Anadolu diye güvenliği elden bırakıyoruz. Kimse güvenliği elden bırakmasın. Bizim başımıza böyle bir şey geldi. İnşallah başkasının başına gelmez. Çalınan çantada kıymetli eşyalarımız vardı ama onların çok önemi yok. Canımıza bir şey gelmedi çok şükür. Öğrendiğimiz kadarıyla bizden önce de Kulu da yine gurbetçi bir aileden 3 kişi ciddi şekilde bıçaklanmış. İnşallah güvenlik kuvvetleri bu saldırganları yakalar” ifadelerini kullandı.
Güvenlik kamerasının çektiği görüntülerde gurbetçi ailenin içinde bulunduğu park halindeki otomobilin yanına gelen üç kişi, önce aracın tekerlerini bıçakla patlatıyor. Daha sonra otomobilin camını kırarak içeriden çantayı alarak sahte plakalı otomobille oradan hızla kaçıyor.
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