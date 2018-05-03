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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
03.05.2018 - 10:36, Son Güncelleme:

3. Berlin Türk Tiyatro Festivali ‘Kürk Mantolu Madonna’yla başlayacak

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3. Berlin Türk Tiyatro Festivali ‘Kürk Mantolu Madonna’yla başlayacak

Almanya’nın başkenti Berlin’de bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Türk Tiyatro Festivali, Tiyatro28’in ev sahipliğinde 8-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Berlin Başkonsolosluğunun himayesinde düzenlenecek festivalin programı, başkonsoloslukta düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Berlin’deki Alman tiyatroseverleri, Türk tiyatrosunun en iyi ve yeni örnekleriyle buluşturan festival, bu yıl 8-13 Mayıs tarihlerinde 6’sı Türkiye’den, biri Kıbrıs’tan olmak üzere tiyatro dünyasının değerli isimlerini ağırlayacak.
Festivalin ilk oyunu, Türkiye’de kapalı gişe oynayan ‘Kürk Mantolu Madonna’ olacak.
Festivale herkesi davet ettiklerini belirten Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, “Türkçe olması Türk toplumu için büyük unsur ve Berlin şehrinde ayrı bir zenginlik. Festival, Berlin’in kültürel zenginliğine katkı sunacak” dedi.

3. Berlin Türk Tiyatro Festivali ‘Kürk Mantolu Madonna’yla başlayacak

‘MARKA FESTİVAL’ YOLUNDA
Theater28 Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Ufuk Güldü ise Avrupa’nın kültür başkenti Berlin’in tiyatro haritasında önemli bir yer edinmesini sağlayan ve geride bıraktığı 3 yılda 30’dan fazla oyunda 200’e yakın sanatçı ve 15 binin üzerinde seyirciyi ağırlayan festivalin sadece Türklerle sınırlı kalmayan, Alman tiyatroseverleri de kucaklayan ‘marka festival’ olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti. Festivalde başarılı bir seçki hazırladıklarını dile getiren Güldü, şu bilgileri verdi:

AVRUPA’DAN KAHKAHA DAĞITACAK
“Kemal Başar’ın kurduğu Tiyatro Keyfi, üstün bir sosyal sorumluluk projesi olarak sahnelenen ‘Gözlerin Ardında Müzikali’ ile konuğumuz olacak. Aynı sorumluluğu orada da bizimle paylaşacaklar. Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı ‘Mehmet Akif’, sabırsızlıkla beklediğimiz işlerden biri. Benzer şekilde ‘Ahmed Yesevi’ de Bursa Devlet Tiyatrosundan gelerek programa renk katacak. Tüm Türkiye’de romanıyla büyük sükse yapan Sabahattin Ali’nin eseri ‘Kürk Mantolu Madonna’, Engin Alkan tarafından yönetilmiş ve sezon boyunca büyük yankı uyandırmıştı. Tuba Ünsal ve tiyatrosu bu dev yapımla davetimize katılarak bizi onurlandıracaklar. Son büyük yapım olarak yine Bursa’dan bir misafirimiz olacak. Bursa Şehir Tiyatrosunun dillere destan komedisi ‘Gulyabani’, küresel bir mutsuzluk içindeki dünyamıza Avrupa’dan huzur ve kahkaha dağıtacak. Geleneksel dilimizin güzel ve naif tadını hatırlatacak.”
Festivalde, Engin Alkan, Müfit Can Saçıntı, Murat Şeker ve Rasim Öztekin fuaye sohbetleriyle tiyatroseverlerle bir araya gelecek.

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