29 Mayıs’ta yoğun katılım bekliyoruz
Almanya Balıkesirliler Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-DER) yöneticileri, Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel’i ziyaret edip, hafta sonu yapılacak ‘Hıdrellez Şenliği’ne davet etti. Ziyarette, 29 Mayıs’ta yapılacak Solingen kurbanlarını anma etkinlikleri de gündeme geldi.
BAL-DER Başkanı Kemal Kanıkurumaz, bir süre önce seçilen yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirilen ziyarette derneğin yaptığı sosyal ve kültürel çalışmalar hakkında Başkonsolos Gürel’e bilgi verdi. BAL-DER’in sosyal ve kültürel çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Gürel, şöyle dedi:
Balıkesirliler Derneği yöneticileri Başkonsolos Şule Gürel’i ziyaret etti.
“Balıkesirli dernek yöneticileriyle bir ufuk turu yaptık. Almanya’daki Türk toplumunun meselelerini, güncel konuları konuştuk. Güncel konular arasında yer alan seçimler, adres beyanı gibi konular ele alındı. Solingen faciasının yıl dönümü yaklaşıyor. Anma programı için önemli hazırlıklar yapılmakta. Facianın 25’inci yılı anma programına üst düzey katılımlar olacak. Bakanımız hem meclisteki, hem de Solingen’deki programlara katılacak. Solingen faciasının yıldönümündeki programlara Türk toplumunun yüksek katılım sağlaması gerektiğini düşünüyorum.”
Mevlüt Çavuşoğlu
BAKAN ÇAVUŞOĞLU DA KATILACAK
29 Mayıs 1993 tarihinde Almanya’nın Solingen kentinde Türkiye kökenli Genç ailesinin evi, neonaziler tarafından yakılmış, beş kişi yanarak can vermişti. Facianın yıldönümü olan 29 Mayıs’ta büyük bir anma programı düzenlenecek. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi’nde de yapılacak anma törenine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.
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