29 Mayıs’ta yoğun katılım bekliyoruz

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Avrupa
İbrahim ERGÜL / DÜSSELDORF
08.05.2018 - 09:56, Son Güncelleme:

29 Mayıs’ta yoğun katılım bekliyoruz

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29 Mayıs’ta yoğun katılım bekliyoruz

Almanya Balıkesirliler Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-DER) yöneticileri, Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel’i ziyaret edip, hafta sonu yapılacak ‘Hıdrellez Şenliği’ne davet etti. Ziyarette, 29 Mayıs’ta yapılacak Solingen kurbanlarını anma etkinlikleri de gündeme geldi.

BAL-DER Başkanı Kemal Kanıkurumaz, bir süre önce seçilen yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirilen ziyarette derneğin yaptığı sosyal ve kültürel çalışmalar hakkında Başkonsolos Gürel’e bilgi verdi. BAL-DER’in sosyal ve kültürel çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Gürel, şöyle dedi: 

29 Mayıs’ta yoğun katılım bekliyoruz

Balıkesirliler Derneği yöneticileri Başkonsolos Şule Gürel’i ziyaret etti.

“Balıkesirli dernek yöneticileriyle bir ufuk turu yaptık. Almanya’daki Türk toplumunun meselelerini, güncel konuları konuştuk. Güncel konular arasında yer alan seçimler, adres beyanı gibi konular ele alındı. Solingen faciasının yıl dönümü yaklaşıyor. Anma programı için önemli hazırlıklar yapılmakta. Facianın 25’inci yılı anma programına üst düzey katılımlar olacak. Bakanımız hem meclisteki, hem de Solingen’deki programlara katılacak. Solingen faciasının yıldönümündeki programlara Türk toplumunun yüksek katılım sağlaması gerektiğini düşünüyorum.”

29 Mayıs’ta yoğun katılım bekliyoruz
Mevlüt Çavuşoğlu

BAKAN ÇAVUŞOĞLU DA KATILACAK
29 Mayıs 1993 tarihinde Almanya’nın Solingen kentinde Türkiye kökenli Genç ailesinin evi, neonaziler tarafından yakılmış, beş kişi yanarak can vermişti. Facianın yıldönümü olan 29 Mayıs’ta büyük bir anma programı düzenlenecek. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi’nde de yapılacak anma törenine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.

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